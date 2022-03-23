مقتل عسكري سنغالي في عملية ضدّ المتمردين في كازامانس

محمدو توري بيهان أ ف ب

دكار (أ ف ب) – أعلن الجيش السنغالي الأربعاء أنّه تمكّن خلال العملية العسكرية التي أطلقها قبل حوالى 10 أيام ضدّ المتمرّدين في منطقة كازامانس من أن "يدمّر بالكامل" قواعد عدّة تابعة للانفصاليين، مشيراً إلى أنّ خسائره البشرية بلغت قتيلاً وثمانية جرحى.

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وقالت وزارة القوات المسلّحة في بيان إنّ "الجيش دمّر بالكامل أو احتلّ قواعد المتمرّدين" في عدد من مناطق كازامانس (جنوب).

وأضافت أنّه خلال هذه العملية قُتل عسكري وأصيب ثمانية آخرون بجروح، مؤكّدة سقوط العديد من القتلى في صفوف المتمرّدين، من دون أن تحدّد عددهم.

وأكّد البيان أنّ مقاتلين متمرّدين آخرين فرّوا من الجبهة تاركين خلفهم أسلحة ومعدّات.

وحذّر البيان من أنّ "هذه العصابات الإجرامية المهزومة سيتمّ تعقّبها وصولاً إلى آخر تحصيناتها، سواء في داخل البلاد أو في أيّ مكان آخر".

وأعلن الجيش في 13 آذار/مارس أنّه أطلق عملية ضدّ المتمرّدين في إقليم كازامانس للقضاء على قواعد تابعة لفصيل في "حركة القوى الديموقراطية في كازامانس" يقوده ساليف ساديو.

© 2022 AFP