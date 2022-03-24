اعتماد الهند على الأسلحة الروسية يفسر ترددها في التنديد بغزو موسكو لأوكرانيا (خبراء)

جويل صمد ا ف ب/ارشيف

صورة مؤرخة في 26 كانون الثاني/يناير 2021 لجنود على دبابات روسية خلال استعراض عسكري في نيودلهي

نيودلهي (أ ف ب) – يرى خبراء أن اتكال الهند على الأسلحة الروسية لحماية حدودها من جاريها الباكستاني والصيني يفسّر "ترددها" في التنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا الذي تحدّث عنه الرئيس الأميركي جو بايدن.

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وخلافا للدول الأعضاء الأخرى في مجموعة "كواد" التي تضم أيضا أستراليا واليابان والولايات المتحدة، تواصل الهند شراء النفط الروسي وامتنعت عن التصويت على ثلاثة قرارات أممية تدين الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وتعتبر نيودلهي موسكو "بلدا صديقا منذ وقت طويل" و"ركيزة أساسية" للسياسة الخارجية الهندية بسبب "الشراكة الاستراتيجية" لأمنها القومي.

ولا يتوقّع المحلّلون الهنود أن يتغير موقف الهند تجاه روسيا في أي وقت قريب.

وتنفق الهند مليارات الدولارات سنويا على شراء وصيانة الأسلحة الروسية المنتشرة على طول حدودها المشتركة مع باكستان والصين.

ورغم أن الهند بدأت أخيرا استيراد أسلحة من الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا وإيطاليا، ما زالت 60 إلى 70 في المئة من ترسانتها العسكرية، روسية.

"مورد موثوق"

يظهر تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (سيبري)، أن نسبة الواردات الهندية من روسيا بلغت 46 في المئة بين عامي 2017 و2021.

وأوضح ناندان أونيكريشنان من مؤسسة "أوبزرفر ريسيرتش" للبحوث ومقرها في نيودلهي، لوكالة فرانس برس أن روسيا "لم تتأثر مطلقا بالضغوط الخارجية وقدمت لنا الدعم عندما كنا نحتاج إليه من دون تقصير".

وأشار الخبير إلى أن موثوقية روسيا المستمرة منذ عقود طويلة تمثل حجر الزاوية في العلاقات الثنائية منذ شراء نيودلهي مقاتلات ميغ 21 من الاتحاد السوفياتي للمرة الاولى عام 1962.

وتشكلت هذه العلاقات العسكرية وتعززت بعد هزيمة الهند على يد الصين في الحرب الحدودية عام 1962 ثم في الصراع مع باكستان عام 1971 الذي أدى إلى نشوء دولة بنغلادش.

وتم توقيع معاهدة صداقة وتعاون هندية-سوفياتية تاريخية عام 1971.

وتساءل الخبير "الحرب في أوكرانيا لا تغير واقع منطقتنا، فلم يجب علينا التفكير في استبدال مورد موثوق به منذ فترة طويلة مع عدم وجود بديل فعلي؟".

وبحسب المعهد الدولي للدراسات الأمنية، تملك الهند حوالى 3500 دبابة قتالية من أصل روسي مصنعة في الهند بموجب ترخيص، وأسطولا من مقاتلات سوخوي وميغ.

أما حاملة الطائرات الوحيدة في الهند فهي "الأدميرال غورشكوف" وهي سفينة تم تجديدها تعود إلى الحقبة السوفياتية، أربعة من مدمراتها العشر من أصل روسي، وكذلك الامر بالنسبة إلى ثمانية من الغواصات ال14 غير العاملة بالطاقة النووية.

ولدى الهند أيضا طلبات روسية كبيرة معلّقة من بينها خصوصا صفقة بقيمة 5 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الجوي "إس-400" البعيدة المدى، وقد بدأت عمليات التسليم العام الماضي، وأربع فرقاطات وغواصة تعمل بالطاقة النووية.

وقال مانوج جوشي الخبير في السياسة الدولية لوكالة فرانس برس "يجعل هذا الاعتماد من الصعب على الهند أن تتبنى موقفا آخر تجاه روسيا".

نقل التكنولوجيا

كذلك، فإن توريد الأسلحة ينطوي على التزامات طويلة الأجل تشمل صيانة دورية واستبدال أجزاء كما أوضح جوشي.

والتسلح الروسي رخيص نسبيا أيضا. كذلك، فإن الدول الغربية مترددة أكثر من موسكو في نقل التكنولوجيا للسماح بصنع أسلحة في الهند، وفق الخبراء.

وتسعى الهند لزيادة إنتاجها من الأسلحة، ويعزى ذلك خصوصا إلى التعاون مع مجموعة "كلاشنيكوف" من أجل تصنيع بنادق "إيه كاي 203" الهجومية.

وكانت المجموعة الروسية أعلنت العام الماضي أنها توصلت إلى اتفاق لتوريد أكثر من 600 ألف بندقية هجومية، سيتم تصنيعها محليا.

وتتعاون الهند وروسيا أيضا في مجال الدفاع، على سبيل المثال في صنع صواريخ براهموس كروز التي أطلقت الهند أحدها على باكستان هذا الشهر عرضا.

© 2022 AFP