القضاء البريطاني يؤكد ان حاكم دبي عمد الى مضايقة زوجته السابقة

جوزيبي كاكاتشي ا ف ب

صورة عملاقة لحاكم دبي خليفة بن زايد آل نهيان على مبنى في الامارة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

لندن (أ ف ب) – خلصت المحكمة العليا في لندن الخميس الى ان حاكم دبي عمد الى مضايقة وترهيب زوجته السابقة "بدرجة مفرطة" بعد معركة قضائية حول حضانة طفليهما اللذين سيعهدان إلى والدتهما الأميرة هيا.

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وقال رئيس المحكمة أندرو ماكفارلين في قرار صدر الخميس إن محمد بن راشد آل مكتوم (72 عاما) "أظهر باستمرار سلوكا قسريا حيال أفراد عائلته معتبرا انهم يتصرفون خلافا لإرادته".

يأتي هذا القرار على خلفية الدعوى القضائية بين حاكم دبي وزوجته السادسة الأميرة هيا بنت الحسين (47 عاما) ابنة ملك الاردن الراحل الحسين بن طلال. وفرت من الإمارات العربية المتحدة متوجهة إلى لندن في عام 2019 ، قائلة إنها شعرت "بالرعب" من زوجها آنذاك.

كانت المحكمة العليا ارتأت في تشرين الاول/أكتوبر 2021 أن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي تربطه علاقات قديمة مع الملكة إليزابيث الثانية ويتقاسم مع الملكة حبها للخيول، انه أذن بالتنصت على اتصالات زوجته ومحاميها البريطانيين.

وأشار القاضي إلى أن حاكم دبي "قام بمضايقة وترهيب زوجته قبل مغادرتها إلى إنكلترا ومذاك".

في آذار/مارس 2020، قضت محكمة الشؤون الأسرية أن الحاكم "خطط ونفذ" عملية اختطاف اثنتين من بناته من زوجة أخرى، الأميرة شمشة في عام 2000 في كامبريدج وشقيقتها الشيخة لطيفة.

في حكم صدر في كانون الاول/ديسمبر 2021 أمرت المحكمة العليا في لندن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي، بدفع مبلغ غير مسبوق في تاريخ المحاكم البريطانية لتسوية معركة الحضانة مع زوجته السابقة على طفليهما، فقد بلغ مبلغ التسوية الإجمالي أكثر من 640 مليون يورو للأميرة هيا وطفليهما الجليلة (14 عاما) وزايد (10 سنوات).

ستكون الأميرة هيا الآن المسؤولة الوحيدة عن الطفلين في ما يتعلق بالرعاية الطبية والتعليم. ويسمح لحاكم دبي بان يبقى على اتصال غير مباشر معهما عن طريق الاتصالات الهاتفية مثلا.

أعلن القاضي أن حاكم دبي قام بمضايقات "بدرجة عالية حتى بشكل مفرط فيه"، مستشهداً بـ "تهديدات" حاكم دبي و"تنسيق نشر مقالات صحافية" و"الترتيبات السرية لشراء عقار ملاصق لعقارها" أو حتى "قرصنة هاتفها".

وفي بيان، اعلنت الأميرة هيا ان السنوات القليلة الماضية كانت أشبه بـ "رحلة مخيفة" لكنها قالت إنها وجدت "ملاذًا استثنائيًا وحماية وتعاطفا كبيرا" في بريطانيا.

وقال متحدث باسم محمد بن راشد آل مكتوم إنه "يحب ولديه" و "اهتم بهما على الدوام وسيستمر في الاهتمام بهما".

وأضاف أنه "يواصل إنكاره للادعاءات الواردة في هذا الملف القضائي".

© 2022 AFP