تصفيات مونديال 2022: السعودية "السادسة تمّت"

سعيد خان ا ف ب

سيدني (أ ف ب) – ضمنت السعودية بلوغ كأس العالم في كرة القدم للمرة السادسة في تاريخها، قبل أن تخوض مواجهة الصين الخميس في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية لمونديال قطر 2022، وذلك لفوز منتخب اليابان القاتل على مضيفته أستراليا 2-صفر.

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وغرّد موقع المنتخب السعودي بعد ضمان التأهل "السادسة تمّت!" مرفقاً بوسم #صقورنا_إلى_كأس_العالم.

وقال وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل في بيان إن التأهل "يؤكد علو كعب كرتنا وتفوقها على مستوى القارة الآسيوية، ودليل لما يتميز به اللاعب السعودي من قدرات فنية كبيرة"، فيما غرّد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي "بعد توفيق الله، حصاد أكثر من عامين من العمل الجاد (...) مبروك للقيادة وللشعب السعودي شريكنا في هذا التأهل المستحق... شكرا رجال الأخضر".

ورفعت اليابان رصيدها إلى 21 نقطة من 9 مباريات مقابل 19 للسعودية التي تلعب لاحقاً مع الصين في مدينة الشارقة في الإمارات، فيما تجمد رصيد أستراليا عند 15 نقطة من 9 مباريات، ولن يكون بمقدورها اللحاق بالمتصدريَن.

وكانت السعودية بلغت النهائيات العالمية للمرة الأولى في مونديال الولايات المتحدة عام 1994، عندما حققت أفضل إنجاز لها بتأهلها الى الدور الثاني حيث خسرت أمام السويد 1-3، قبل أن تخوض غمار النسخ الثلاث التالية في فرنسا 1998، كوريا واليابان 2002 وألمانيا 2006.

غاب المنتخب الخليجي عن نسختي جنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014 ثم عاد مجدداً قبل أربعة أعوام في روسيا عندما خرج من الدور الأول وفاز على مصر 2-1.

وباتت السعودية أكثر منتخب عربي يشارك في النهائيات (6)، وقد تعادلها تونس والمغرب بحال تأهلهما الأسبوع المقبل.

ونجح جيل سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني ومحمد العويس وفهد المولد ومحمد كنو ومحمد البريك الذي شارك في العرس العالمي في 2018، بتكرار نفس الانجاز.

ويجمع المنتخب الحالي بين الخبرة والشباب، إذ يضم 11 لاعباً شاركوا مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، وقادرين على خدمته لسنوات مقبلة.

ونجح المدرب الفرنسي هيرفيه رينار (53 عاماً) برهانه بعد أن سبق له قيادة منتخب المغرب لكأس العالم 2018، كما قاد منتخبي زامبيا وساحل العاج إلى لقبي كأس أمم إفريقيا في 2012 و2015 توالياً.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين إلى قطر 2022، فيما يتواجه ثالثا المجموعتين (أحدهما أستراليا) على أن يلاقي الفائز بينهما خامس تصفيات أميركا الجنوبية في ملحق دولي لحجز بطاقة المونديال. وكانت إيران وكوريا الجنوبية ضمنتا التأهل عن المجموعة الأولى.

وارتفع عدد المتأهلين إلى 17 من أصل 32 يشاركون في الحدث المقرر نهاية العام الجاري.

ثنائية في الوقت القاتل

منتخب اليابان الذي حقق بداية بطيئة، بعدما خسر مباراتين في الجولات الثلاث الأولى، عاد بقوة عبر تحقيق ستة انتصارات متتالية، فحجز بطاقته المونديالية للمرة السابعة توالياً دون انقطاع منذ 1998.

ويخوض "الساموراي الأزرق" مباراته الأخيرة أمام ضيفته المتواضعة فيتنام، فيما تحلّ أستراليا على السعودية في الجولة الأخيرة الثلاثاء.

الأسترالي أيدين هروستيتش (يسار) والياباني واتارو إندو (يمين) في تصفيات مونديال 2022 في سيدني في 24 آذار/مارس 2022 سعيد خان ا ف ب

في أستراليا، سجل هدفي اليابان البديل كاورو ميتوما (89 و90+4) الذي دخل في الدقيقة 84.

قال بعد الفوز "أدركت أنها ستكون مباراة متقاربة، لذا فكرت من مقاعد البدلاء كيف يجب أن أسجل بعد دخولي".

على ملعب "ستاديوم أستراليا" في سيدني الرطب بسبب الأمطار وأمام 42 ألف متفرّج، شهد الشوط الأول سيطرة يابانية كبيرة وقفت فيه العارضة الأسترالية بين تاكومي ميناميو لاعب الوسط الهجومي لليفربول الإنكليزي وهزّ الشباك.

تلاعب مينامينو (27 عاماً) بالدفاع وأهدر هدفا محققا من تسديدة ارضية إلى يمين الحارس ماثيو راين (28).

كانت الثانية أخطر بكثير لمينامينو برأسية ساحرة ارتدت من العارضة أمام خط المرمى، تفرّج عليها راين بعد عرضية جميلة من جونيا إيتو جناح غنك البلجيكي (31).

ردّت أستراليا التي غاب عنها آرون موي وتوم روغيتش فيما عاد اليها المدرب غراهام أرنولد لشفائه من فيروس كورونا، بتسديدة بعيدة للاعب الارتكاز كونور ميتكالف غيّرت مسارها وكادت تخدع الحارس الياباني المخضرم شويتشي غوندا (35).

تكاثرت الفرص اليابانية الخطيرة، فتدخلت العارضة الأسترالية مرة ثانية لانقاذ "سوكروز" من الخطير مينامينو، اثر عرضية للظهير الأيسر يوتو ناغاتومو (37).

ردّ ميشتل ديوك برأسية لأستراليا أحبطها الحارس غوندا (40)، لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي.

بحثت أستراليا عن مفاجأة اليابانيين مبكراً في الشوط الثاني، لكن أيدين هروسيتش سدد بيسراه قوية فاجأت الحارس ومرت إلى جانب قائمه الأيسر (47).

وتبادل الطرفان محاولات غير ناجعة أمام المرمى، حتى الدقيقة التي شهدت تسجيل اليابان هدف الفوز عن طريق البديل كاورو ميتوما بكرة أرضية من داخل المنطقة بعد تمريرة من ميكي ياماني (89).

وفيما كانت أستراليا تبحث عن هدف تعادل يائس، سجلت اليابان الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل عن ضائع أيضاً عبر ميتوما (24 عاماً) لاعب أونيون البلجيكي المتواضع، بعد مجهود فردي وتسديدة اخطأها الحارس بعد كرة مررها له غنكو هاراغوتشي (90+4).

© 2022 AFP