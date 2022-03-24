تصفيات مونديال 2022: السويد وويلز الى نهائي المسارين الثاني والأول

جوناثان ناكستراند ا ف ب

سولنا (السويد) (أ ف ب) – بلغت السويد نهائي المسار الثاني من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022، بفوزها الشاق على ضيفتها تشيكيا 1-صفر بعد التمديد الخميس في سولنا، لتواجه بولندا التي تأهلت مباشرة الى مباراة الثلاثاء نتيجة إقصاء روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.

إعلان اقرأ المزيد

وبتأهلها الى النهائي المقرر على الأراضي البولندية الثلاثاء، منحت السويد نجمها المخضرم زلاتان إبراهوفيتش فرصة قيادتها الى النهائيات بعدما غاب عن لقاء الخميس في سولنا بسبب تراكم الإنذارات.

وتدين السويد بتأهلها على حساب تشيكيا التي انتهى حلمها ببلوغ النهائيات لأول مرة منذ 2006، الى البديل روبن كوايسون الذي سجل الهدف في الدقيقة 109 بعد تمريرة من ألكسندر أيزاك.

ولو فشلت السويد الخميس في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور ضد تشيكيا، لكانت المباراة التي خسرتها أمام إسبانيا صفر-1 في الجولة الأخيرة من التصفيات، المشاركة الأخيرة لإبراهيموفيتش بقميص بلاده لأن مهاجم ميلان الإيطالي يبلغ من العمر 40 عاماً ومن المستبعد جداً أن يواصل مشواره الدولي بعد ذلك.

وستكون الأنظار شاخصة الثلاثاء الى المواجهة المنتظرة بين "إبرا" ونجم بولندا وبايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه الذين سيتمتعون بأفضلية الأرض والجمهور.

واقتربت ويلز من المشاركة للمرة الثانية في تاريخها في نهائيات كأس العالم بعد نسخة عام 1958 في السويد، بعد ان قادها نجم ريال مدريد الاسباني غاريث بايل الى الفوز على النمسا 2-1 بتسجيله الهدفين في الدقيقتين 25 و51، في حين سجل مارسيل سابيتسر هدف النمسا الوحيد (64).

وتلتقي ويلز في نهائي هذا المسار الفائز في مباراة اسكتلندا واوكرانيا التي تأجلت الى حزيران/يونيو بسبب الغزو الروسي للاخيرة.

وكانت ويلز شاركت مرة واحدة في النهائيات وتحديدا في مونديال السويد عندما بلغت الدور ربع النهائي وخسرت امام البرازيل بهدف لبيليه.

© 2022 AFP