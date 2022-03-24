جائزة السعودية الكبرى: فيتل يخوض سباقاً مع الوقت للتعافي من كورونا

جوسيبي كاكاتشي ا ف ب/ارشيف

جدة (أ ف ب) – يخوض الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات، سباقاً مع الوقت لخوض جائزة السعودية الكبرى للفورمولا واحد، في سعيه للتعافي من فيروس كورونا بحسب فريقه أستون مارتن الخميس.

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وقال أستون مارتن إن فيتل لم يحصل بعد على مسحة سلبية بعد اصابته بكورونا نهاية الاسبوع الماضي وغيابه عن جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية للموسم، حيث حلّ بدلاً منه مواطنه نيكو هولكنبرغ.

وقال الفريق إنه سيتخذ قراراً نهائياً قبل بداية التجارب على حلبة شوارع جدة "لم يقدّم سيباستيان فيتل بعد نتيجة سلبية لفحص كوفيد للسفر إلى السعودية. سيكون نيكو هولكنبرغ في جدة للحلول بدلاً من سيب بحال الضرورة".

تابع الفريق عن سائقه المتوج باللقب العالمي مع ريد بول بين عامي 2010 و2013 والفائز بـ 53 سباقاً في مسيرته "سنؤخر قرارنا حتى الجمعة لمنح سيب فرصة التسابق".

© 2022 AFP