دورة ميامي: أوساكا الى الدور الثالث بسهولة

اليابانية ناومي اوساكا تتصدى لاحدى كرات منافستها الالمانية انجيليك كيربر في دورة ميامي الاميركية. 24 اذار/مارس 2022 مارك براون غيتي/غيتي عبر ا ف ب

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ميامي (أ ف ب) – بلغت اليابانية ناومي اوساكا الدور الثالث من دورة ميامي الاميركية لكرة المضرب، إحدى دورات الألف لرابطة المحترفات، بفوزها السهل على الالمانية انجيليك كيربر 6-2 و6-3 على مدى ساعة واحدة الخميس.