اسرائيل تعلن عن عقد "قمة" دبلوماسية بمشاركة الإمارات والمغرب والبحرين والولايات المتحدة

القدس (أ ف ب) – أعلنت اسرائيل الجمعة انها ستستضيف لقاء "تاريخيًا" يومي الأحد والاثنين يجمع بين وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين بمناسبة زيارة الوزير أنتوني بلينكن.

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وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "بناء على دعوة من وزير الخارجية يائير لبيد ستعقد قمة دبلوماسية تاريخية يومي الأحد والاثنين المقبلين في إسرائيل ... سيصل وزير الخارجية الاميركي ووزراء خارجية الامارات والمغرب والبحرين الى اسرائيل لعقد سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية".

الإمارات العربية المتحدة والبحرين هما أول دولتين خليجيتين طبعتا علاقاتهما مع إسرائيل في ايلول/سبتمبر 2020 بتشجيع من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. ثم تبعهما المغرب والسودان.

ومن المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الأميركي جولة إقليمية السبت يلتقي خلالها

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي عرض التوسط في النزاع الأوكراني، ثم يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أن بلينكن سيناقش خلال هذه الجولة "الحرب التي تشنها الحكومة الروسية على أوكرانيا وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار واتفاقات ابراهام واتفاقيات التطبيع مع اسرائيل والعلاقات الاسرائيلية الفلسطينية والابقاء على احتمال تسوية للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني قائمة على حل الدولتين".

وسيزور بلينكن أيضًا المغرب والجزائر.

© 2022 AFP