الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق يضع حدا لاستغلال الشركات الرقمية العملاقة موقعها المهيمن

نيكولاس كام ا ف ب/ارشيف

بروكسل (أ ف ب) – توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الاوروبية والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق الخميس بشأن قانون جديد من شأنه أن يضع حدا لاستغلال الشركات الرقمية العملاقة موقعها المهيمن.

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وبعد أشهر من المفاوضات، تم التوصل إلى حل وسط بين المؤسسات الأوروبية بشأن قانون الأسواق الرقمية والذي يجب أن يفرض على "غوغل" و"أبل" و"ميتا" (فيسبوك) و"أمازون" و"مايكروسوفت" مجموعة من الالتزامات والمحظورات التي من شأنها وضع حد للممارسات المناهضة لقوانين المنافسة.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الرقمية سيدريك أو، أن هذا القانون يُعتبر "أهم تنظيم اقتصادي في العقود الأخيرة" وقد تكون له ترددات دولية.

من جانبه، قال النائب الأوروبي أندرياس شواب مقرر النص "يطلق هذا الاتفاق عصرا جديدا من تنظيم التكنولوجيا في كل أنحاء العالم. يضع قانون الأسواق الرقمية (الذي يؤمل في أن يدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2023) حدا للهيمنة المتزايدة لشركات التكنولوجيا الكبرى".

ويستهدف التشريع المواقع الكبرى فقط وقد يشمل بعض المجموعات الاخرى مثل موقع "بوكينغ" للحجز عبر الانترنت أو منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك".

ومن بين القواعد المفروضة بموجب التشريع، حظر المنصات الرئيسية من إظهار تفضيل لخدماتها في نتائج محركات البحث، مثل غوغل الذي يتّهم بالقيام بذلك مع "غوغل شوبينغ" للتجارة الإلكترونية التابع له.

© 2022 AFP