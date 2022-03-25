العاهل الاردني يجتمع مع بن زايد والسيسي والكاظمي في العقبة

هانيبال هانشكه تصوير مشترك/اف ب/ارشيف

الملك عبد الله الثاني ملك الأردن في برلين يوم 15 آذار/مارس 2022

عمان (أ ف ب) – يعقد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الجمعة لقاء رباعيا يضم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العقبة جنوب المملكة.

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وذكرت قناة "المملكة" الرسمية أن العاهل الاردني يعقد الجمعة "لقاء تشاوريا" مع بن زايد والسيسي والكاظمي في العقبة (325 كلم جنوب عمان) على البحر الأحمر.

ويأتي اللقاء قبيل جولة يبدأها السبت وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن في المنطقة وتشمل إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر.

كما يأتي بعد أيام قليلة على لقاء ثلاثي جمع السيسي وبن زايد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في شرم الشيخ.

© 2022 AFP