المغرب استقبل هذا الأسبوع أول وفد عسكري إسرائيلي منذ تطبيع العلاقات

- ا ف ب

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال لقاء افتراضي مع نظيريه الأميركي والإسرائيلي في مكتبه بالعاصمة الرباط في 22 كانون الأول/ديسمبر 2021 بمناسبة الذكرى الأولى لرعاية الولايات المتحدة استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والدولة العبرية

الرباط (أ ف ب) – أجرى وفد من الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع أول زيارة رسمية للمغرب منذ تطبيع العلاقات الثنائية نهاية 2020، أسفرت عن توقيع اتفاق تعاون عسكري، وفق ما أعلن الطرفان الجمعة.

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في تصريح لوكالة فرانس برس، قال مصدر في القوات المسلحة الملكية المغربية طلب عدم ذكر اسمه إن "اجتماعا عقد في مقر هيئة الأركان العامة لدفع التعاون بين البلدين".

وكشف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم تعكس الرغبة في "توسيع التعاون" والنظر خصوصا في تشكيل لجنة عسكرية مشتركة، من دون إعلان مزيد من التفاصيل.

كما بحث الجانبان إمكان المشاركة في مناورات عسكرية دولية مشتركة، بحسب البيان.

ومن بين كبار المسؤولين الإسرائيليين في الوفد رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي تال كيلمان المسؤول عن الشؤون الإيرانية، وقائد التعاون العسكري الدولي إيفي ديفرين وكذلك رئيس شعبة العمليات بمديرية المخابرات.

وذكر البيان الإسرائيلي أنهم التقوا المفتش العام للجيش المغربي بلخير الفاروق ومسؤولين كبارا في هيئة الأركان والمخابرات المغربية.

جرت المهمة العسكرية الإسرائيلية غير المعلنة والتي انتهت الخميس، بالتوازي مع زيارة غير مسبوقة لقادة "إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء"، أكبر مجموعة طيران إسرائيلية عامة (مدنية وعسكرية).

وبهذه المناسبة، وقعت وزارة الصناعة المغربية والمجموعة الإسرائيلية اتفاق شراكة في مجال صناعة الطيران المدني.

وتأتي الزيارتان في سياق توتر شديد بين المغرب والجزائر المجاورة، لا سيما على خلفية إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه.

أعادت إسرائيل والمغرب العلاقات الدبلوماسية في كانون الأول/ديسمبر 2020 ضمن عملية التطبيع بين الدولة العبرية وعدد من الدول العربية، بدعم من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

واستمر التقارب مذاك بين المملكة والدولة العبرية بوتيرة ثابتة، وشهد خصوصا زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في تشرين الثاني/نوفمبر، وتوقيع شراكات في مجالات التكنولوجيا والأمن والدفاع والاقتصاد والثقافة.

© 2022 AFP