تصفيات مونديال 2022: الأوروغواي والإكوادور إلى النهائيات

راوول مارتينيس تصوير مشترك/ا ف ب

الأوروغوياني جورجيان دي أراسكاييتا يحتفل بعد تسجيل هدف الفوز في مرمى البيرو ضمن تصفيات مونديال 2022 في كرة القدم

مونتيفيديو (أ ف ب) – بلغت الأوروغواي والإكوادور نهائيات كأس العالم 2022 في كرة القدم، بعد فوز الأولى على ضيفتها البيرو 1-صفر الخميس، فيما خسرت الثانية على أرض الباراغواي 1-3 واستفادت من الفوز الكبير للبرازيل على تشيلي 4-صفر.

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وبعد ضمان البرازيل، بطلة العالم خمس مرات (رقم قياسي) والأرجنتين (2) تأهلهما منذ فترة، انضمت الأوروغواي، بطلة العالم 1930 و1950، إلى ركب المتأهلين فيما بلغت الإكوادور النهائيات الرابعة فقط في تاريخها كلها في الألفية الثالثة.

وضمن 19 منتخباً حتى الآن تأهله إلى نهائيات كأس العالم من أصل 32 منتخباً سيشاركون في قطر نهاية العام الجاري.

ويبقى المركز الخامس في تصفيات المجموعة الموحدة في أميركا الجنوبية، ويتنافس عليه كل من بيرو (21 نقطة)، كولومبيا (20) وتشيلي (19). ويلتقي صاحب هذا المركز في ملحق دولي مع خامس التصفيات الآسيوية.

وقبل جولة من ختام تصفيات كونميبول، تتصدر البرازيل مع 42 نقطة، أمام الأرجنتين (35) وكل من الإكوادور والأوروغواي (25).

© 2022 AFP