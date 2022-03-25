جائزة السعودية الكبرى: لوكلير الأسرع في فترتي التجارب الحرة عقب هجمات هددت استمرارية السباق

أندري إيزاكوفيتش ا ف ب

سجل سائق فيراري شارل لوكلير أسرع توقيت في فترتي التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى في شوارع جدة خلال الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد في 25 آذار/مارس 2022

جدة (أ ف ب) – على وقع سلسلة هجمات على المملكة وعقب قرار استمرار جائزة السعودية الكبرى، الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد، حافظ سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو على الوتيرة التصاعدية لفريقه فيراري منذ التجارب الشتوية ليسجل أسرع توقيت خلال فترتي التجارب الحرة الجمعة في شوارع جدة.

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وتبنى المتمردون الحوثيون في بيان الجمعة سلسلة هجمات على السعودية تسبب أحدها باندلاع حريق هائل في منشأة نفطية لشركة أرامكو في مدينة جدة.

واستهدف أحد هذه الهجمات مصفاة تابعة لأرامكو في منطقة ينبع على البحر الأحمر، الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر إلى الشمال من جدة بالقرب من حلبة السباق.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بتصاعد دخان أسود كثيف عصر الجمعة من الموقع في جدة.

ومساء أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في بيان أنه "تمت السيطرة على الحريق من دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية".

حضر السائقون ورؤساء الفرق اجتماعاً في الحلبة مع منظمي السباق وإدارة الفورمولا واحد قبل فترة وجيزة من انطلاق الفترة الثانية للتجارب التي تأجلت لمدة 15 دقيقة حيث أصر ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفئة الأولى على استمرار السباق "كما كان مقرراً".

وقال متحدث باسم الفورمولا واحد "نحن على اتصال وثيق بالسلطات المعنية في أعقاب الموقف الذي حدث اليوم" وأن "السلطات أكدت أن السباق يمكن أن يستمر كما هو مخطط له وسنظل على اتصال وثيق معها وجميع الفرق ونراقب الوضع عن كثب".

وفي حديثه بعد اجتماع الجمعة، قال الإيطالي غونتر شتاينر مدير فريق هاس لقناة سيرفوس "أكدت لنا الحكومة أن القيادة هنا آمنة. وبعد التجارب، سنعقد اجتماعاً آخر. أنا شخصياً أشعر بالأمان التام. وإلا فلن أكون هنا".

وتأتي الهجمات عشية الذكرى السنوية السابعة لبدء التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن لمواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وبالعودة إلى التجارب، أحكم لوكلير (24 عاماً) قبضته على الفترتين فسجل في الاولى 1:30.772 دقيقة ليعود ويحسن توقيته في الثانية (1:30.074 د.) متفوقاً على فيرستابن في المرتين كلتيهما، فيما حلّ زميل ابن الامارة الاسباني كارلوس ساينس ثالثاً.

وأظهر لوكلير الذي حقق مع ساينس ثنائية تاريخية لفيراري في باكورة الجولات في البحرين، منذ آخر فوز وثنائية أيضاً في سباق جائزة سنغافورة الكبرى 2019، سرعة السيارة الحمراء وقدرته على التحكم بها في الشوارع السريعة لحلبة جدة.

وأصدر فيراري لاحقاً بياناً أكد فيه أن كلاً من لوكلير وساينس "احتكا بالحائط" في الفترةالثانية وبالتالي اتخذ قرار ايقاف التجارب بسبب الأضرار التي لحقت بالسيارتين.

في المقابل، طور فريق مرسيدس من أدائه في الفترة الثانية بعد أولى مخيبة شهدت احتلال البريطاني هاميلتون للمركز التاسع مع 1:32.364 دقيقة في معاناة مستمرة دفعت "السير" للقول "هناك الكثير من الارتدادات"، قبل أن يتقدم في الثانية للمركز الخامس (1:30.513 د.) أمام زميله ومواطنه الوافد الجديد جورج راسل.

وعلى غرار ما حصل في البحرين، حلّ الالماني نيكو هولكنبرغ بديلاً لمواطنه سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات، والذي ما زال يتعافى من اصابته بفيروس كورونا خلف مقود سيارة أستون مارتن، ليحتل المرتبة 16 في الفترتين.

وتقام الفترة الثالثة والأخيرة للتجارب الحرة السبت، قبل التجارب التأهيلية.

- العشرة الأوائل في الجولة الأولى:

1-شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:30.772 (17 عدد اللفات)

2- ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:30.888 (24)

3-فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو) 1:31.084 (22)

4- كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:31.139 (14)

5-بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:31.317 (28)

6- يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:31.505 (26)

7-سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:31.563 (25)

8-استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:32.026 (26)

9-لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:32.364 (20)

10-فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:32.381 (23)

- العشرة الأوائل في الجولة الثانية:

1-شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:30.074 (15 عدد اللفات)

2-ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:30.214 (23)

3-كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:30.320 (12)

4-سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:30.360 (24)

5-لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:30.513 (24)

6-جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:30.664 (29)

7-لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:30.735 (26)

8-استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:30.760 (26)

9-فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو) 1:30.832 (14)

10- يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:30.886 (26)

© 2022 AFP