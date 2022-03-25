دوري "ان بي ايه": صنز يحسم صدارة الموسم المنتظم وغريزليز الى الـ"بلاي أوف"

كيلسي غرانت غيتي/غيتي عبر ا ف ب

نجم فينيكس صنز ديفن بوكر خلال مباراة ضد تورونتو رابتورز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين. فينيكس، اريزونا في 11 اذار/مارس 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – حسم فينيكس صنز صدارة ترتيب الموسم المنتظم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه الخميس على مضيفه دنفر ناغتس 140-130.

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ويدين صنز بانتصاره السابع توالياً والستين للموسم مقابل 14 هزيمة الى ديفن بوكر الذي أمطر سلة ناغتس بـ49 نقطة في لقاء شارك خلاله زميله صانع الألعاب المخضرم كريس بول بعد غياب لخمسة أسابيع بسبب الإصابة.

وعن تمكن فريقه من حسم صدارة الموسم والمنطقة الغربية وما يترافق معها من أفضلية الملعب خلال الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، قال بوكر "إنه شعور جميل. كانت مباراة حامية جداً. أردناها، أردنا الليلة فوزنا الستين ونجحنا في تحقيقه".

ونجح بوكر في 16 من محاولاته الـ25، بينها 15 من أصل 17 رمية حرة، إضافة الى تحقيقه 10 تمريرات حاسمة، ليساهم بمساعدة ميكال بريدجز (22 نقطة)، في تعزيز سجل صنز خارج الديار بالفوز الثلاثين من أصل 36 مباراة.

وشارك كريس بول لمدة ثلاثين دقيقة وسجل 17 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة و4 متابعات، ولعب دوراً حاسماً في إحباط عزيمة ناغتس بتسجيله أربع رميات حرة في الثواني الأخيرة من اللقاء.

وغاب بول عن الفريق منذ تعرضه لإصابة في يده اليمنى خلال الفوز على هيوستن روكتس في 16 شباط/فبراير، ومني الفريق في غيابه بأربع هزائم في 15 مباراة.

ورغم 28 نقطة من النجم الصربي نيكولا يوكيتش، مني ناغتس بهزيمته الحادية والثلاثين مقابل 43 فوزاً، لكنه بقي سادساً في ترتيب المنطقة الغربية بفارق مباراة أمام مينيسيوتا تمبروولفز.

وبفوز كاسح على إنديانا بايسرز 133-103، بات ممفيس غريزليز ثاني فريق من المنطقة الغربية بعد صنز يحسم بطاقته الى الـ"بلاي أوف"، بتحقيقه الانتصار الحادي والخمسين في 73 مباراة.

وفي المباريات الأخرى، فاز ميلووكي باكس حامل اللقب على واشنطن ويزاردز 114-102، نيو أورليانز بيليكانز على شيكاغو بولز 126-109، وتورونتو رابتورز على هيوستن روكتس 117-104.

© 2022 AFP