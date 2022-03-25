لقاء دبلوماسي عربي أميركي في إسرائيل اعتبارًا من الأحد

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في القنصلية الإسرائيلية في إمارة دبي في 30 حزيران/يونيو 2021

القدس (أ ف ب) – أعلنت اسرائيل الجمعة انها ستستضيف لقاء "تاريخيًا" يومي الأحد والاثنين يجمع بين وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين وهي ثلاث دول عربية قامت مؤخرا بتطبيع علاقاتها مع اسرائيل.

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ومثل هذا اللقاء سيكون الأول من نوعه بعد أن زار مسؤولون إسرائيليون، بمن فيهم وزير الخارجية يائير لبيد، الإمارات والبحرين والمغرب منذ بدء التطبيع في ايلول/سبتمبر 2020.

لم تعلن إسرائيل عن مكان عقد اللقاء الخماسي الذي يُنظم بمناسبة جولة إقليمية لوزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن من المقرر أن تبدأ السبت.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "بناء على دعوة من وزير الخارجية يائير لبيد ستعقد قمة دبلوماسية تاريخية يومي الأحد والاثنين المقبلين في إسرائيل ... سيصل وزير الخارجية الاميركي ووزراء خارجية الامارات والمغرب والبحرين الى اسرائيل لعقد سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية".

الإمارات العربية المتحدة والبحرين هما أول دولتين خليجيتين طبعتا علاقاتهما مع إسرائيل في ايلول/سبتمبر 2020 بتشجيع من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. ثم تبعهما المغرب والسودان.

وضعت اتفاقات السلام هذه حداً لعقود من الإجماع العربي على استبعاد أي سلام مع اسرائيل في غياب حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وندد الفلسطينيون بها واعتبروها "طعنة في الظهر".

وفي أعقابها، وُقعت اتفاقيات عدة خاصة في مجال الطيران مع فتح المجال الجوي مباشرة بين تل أبيب والمدن الإماراتية والمغربية والبحرينية.

وتشترك واشنطن وإسرائيل والأنظمة العربية في الخليج في إبداء قلق بشأن نفوذ إيران في المنطقة.

هذه الجولة الإقليمية لبلينكن جعلت إسرائيل والضفة الغربية المحتلة المحطة الأولى "لتعزيز الأمن الإقليمي"، وفق الخارجية الأميركية. إذ سيلتقي الوزير رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي عرض التوسط في النزاع الأوكراني، ثم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

وسبق أن التقى بلينكن عباس العام الماضي، وقال إنه بعد سنوات من الفتور في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، تريد واشنطن "إعادة بناء" علاقتها مع الفلسطينيين مع الاعتراف بـ"حق" إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أن بلينكن سيناقش خلال هذه الجولة "الحرب التي تشنها الحكومة الروسية على أوكرانيا وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار واتفاقات ابراهام واتفاقيات التطبيع مع اسرائيل والعلاقات الاسرائيلية الفلسطينية والابقاء على احتمال تسوية للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني قائمة على حل الدولتين".

وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن خلال قمة الاطلسي في بروكسل في 24 اذار/مارس 2022 ايفلين هوكشتاين تصوير مشترك/اف ب

كما يعقد الاجتماع "التاريخي" في إسرائيل بعد قمة ثلاثية هي الأولى من نوعها جمعت الثلاثاء في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي ونفتالي بينيت وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقد وقعت اسرائيل ومصر اتفاقية سلام في العام 1979.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عدة أن بينيت والسيسي والشيخ محمد بحثوا تقارير بشأن قرب توصل إيران والدول الغربية لاتفاق يحي الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 والذي تعارضه إسرائيل بشدة.

خلال جولته سيتوجه وزير الخارجية الاميركي بلينكن إلى المغرب والجزائر.

كما يقابل بلينكن في الرباط ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والإمارات "اختبارا" نتيجة مجموعة من الخلافات، على حد تعبير سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة مطلع آذار/مارس.

© 2022 AFP