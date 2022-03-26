إريكسن يدشّن عودته الدولية بهدف خلال فوز هولندا على الدنمارك

جون ثايس ا ف ب

الدنماركي كريستيان إريكسن يشكر الجماهير الهولندية التي صفقت له بعد عودته الى المنافسات الدولية بعد قرابة تسعة أشهر من النوبة القلبية التي تعرض لها في كأس أوروبا، وذلك خلال مباراة الدنمارك وهولندا الودية في أمستردام في 26 آذار/مارس 2022

امستردام (أ ف ب) – دشّن صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن عودته الى المنافسات الدولية بعد قرابة تسعة أشهر من السكتة القلبية التي تعرض لها، بتسجيله هدفًا بعد دقيقتين من دخوله في المباراة الودية التي خسرتها بلاده الدنمارك 4-2 ضد مضيفتها هولندا على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام السبت، في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

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وعانى إريكسن (30 عامًا) من نوبة قلبية خلال المباراة الافتتاحية للدنمارك في كأس أوروبا أمام فنلندا في كوبنهاغن في حزيران/يونيو الفائت، واحتاج الى إعادة إنعاش على أرض الملعب قبل أن يستكمل تعافيه في المستشفى.

بعد زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، عاد الى المنافسات مع نادي برنتفورد الانكليزي بعد أن اضطر لفسخ عقده مع إنتر، لأن الدوري الايطالي لا يسمح له بممارسة اللعبة على مستوى احترافي بوجود هذا الجهاز.

شارك للمرة الاولى في مباراة رسمية منذ الحادثة في 26 شباط/فبراير الماضي ضد نيوكاسل في الدوري الممتاز وكان ينتظر عودته الدولية.

وأثيرت شكوك حيال مشاركته ضد هولندا بعد إصابته بفيروس كورونا، إلا أنه كان جاهزًا للدخول من مقاعد البدلاء مباشرة بعد الاستراحة وسط تصفيق حار من الجماهير الهولندية التي كررت ذلك أيضًا بعد هدفه بعد دقيقتن فقط من نزوله الى أرض الملعب (47).

وكانت هولندا افتتحت التسجيل عبر رأسية لستيفن بيرخفاين، لاعب توتنهام الانكليزي، إثر عرضية من دايلي بليند (19).

ولم تحتج الدنمارك لأكثر من ثلاث دقائق لمعادلة الارقام بعد أن ارتقى يانيك فيستيرغارد عاليًا لعرضية يواكيم مايهلي (19).

وتواصلت حرب الرأسيات، وكانت هذه المرة عبر نايثن آكيه إثر عرضية من ستيفن بيرخايس ليعيد التقدم للـ"طواحين" (29).

وسجل ممفيس ديباي الهدف الثالث للمنتخب البرتقالي الذي سيشارك في مونديال قطر بعد غيابه عن النسخة الاخيرة في روسيا، من ركلة جزاء تحصل عليها بيرخايس لاعب أياكس (38).

وبعد استراحة الشوطين، دخل إريكسن الى المباراة وسط تصفيق الحاضرين بمن فيهم مدرب هولندا لويس فان غال، وسرعان ما أحرز هدف تقليص الفارق بتسديدة قوية في أعلى الزاوية اليمنى من داخل المنطقة بعد تمريرة من البديل الآخر الذي دخل معه أندرياس سفوك أولسن (47)، مسجلا هدفه الـ37 في مباراته الرقم 110 مع منتخب بلاده.

ومن المتوقع أن يحظى لاعب توتنهام الانكليزي السابق باستقبال الابطال في كوبنهاغن الثلاثاء عندما تستضيف بلاده المنتخب الصربي.

إلا أن بيرخفاين أحبط أي آمال بالعودة للدنمارك بعد أن سجل هدفه الشخصي الثاني والرابع دوليًا بتسديدة لولبية رائعة من داخل المنطقة في أعلى الزاوية اليسرى للحارس كاسبر شمايكل (71).

وتنتظر هولندا مباراة قوية في الملعب ذاته الثلاثاء ضد جارتها ألمانيا.

© 2022 AFP