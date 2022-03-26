تصفيات مونديال 2022: العائد ميسي يسجل في فوز روتيني للأرجنتين على فنزويلا

خوان مابروماتا ا ف ب

بوينوس ايرس (أ ف ب) – سجل النجم ليونيل ميسي هدفاً بعد عودته إلى منتخب الأرجنتين الفائز في مباراة هامشية على ضيفته فنزويلا 3-صفر، الجمعة في الجولة 17 قبل الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في كرة القدم.

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وبعد ضمانه التأهل إلى كاس العالم منذ فترة، عزز منتخب الأرجنتين سلسلة من 30 مباراة لم يخسر فيها.

وبعد تالق لاعب الوسط رودريغو دي بول صاحب تمريرتين حاسمتين لكل من نيكولاس غونساليس (34) وأنخل دي ماريا (79)، لعب الأخير تمريرة مقشرة لميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، تابعها في الشباك (82). وكان ميسي غاب عن آخر مباراتين للأرجنتين لاراحته.

ورفعت الأرجنتين رصيدها إلى 38 نقطة من 16 مباراة، بفارق أربع نقاط عن البرازيل المتصدرة، وهما الوحيدان دون خسارة حتى الآن في المجموعة الموحدة مع مباراة أقل من جميع المنافسين، فيما كانت فنزويلا متذيلة الترتيب أول منتخب يقصى من المنافسة.

وفيما يتأهل أول أربعة منتخبات من أميركا الجنوبية ويخوض الخامس ملحقاً دولياً مع خامس آسيا، ضمنت حتى الآن تأهلها منتخبات البرازيل بطلة العالم خمس مرات (رقم قياسي)، الأرجنتين (مرتان)، الإكوادور والأوروغواي (مرتان).

وتتنافس على المركز الخامس منتخبات البيرو (21)، كولومبيا (20) وتشيلي (19) الثلاثاء في الجولة 18 الأخيرة. تلعب تشيلي مع الأوروغواي، بيرو مع الباراغواي وفنزويلا مع كولومبيا.

© 2022 AFP