جائزة السعودية الكبرى: باكورة الانطلاق من المركز الأول لبيريس (ريد بول)

اندري ايساكوفيتش ا ف ب

جدة (أ ف ب) – سينطلق المكسيكي سيرخيو بيريس سائق ريد بول من المركز الأول في بطولة العالم للفورمولا واحد للمرة الاولى في مسيرته، وذلك بعد تسجيله السبت أفضل توقيت في التجارب الرسمية لجائزة السعودية الكبرى المقررة الاحد على حلبة جدة.

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وخطف بيريس الصدارة في محاولته الاخيرة من ثنائي فيراري شارل لوكلير من موناكو، المتوج بالسباق الافتتاحي في البحرين الاسبوع الفائت، والإسباني كارلوس ساينس اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث تواليًا.

أما زميل بيريس، الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم، فحل رابعًا.

وقال بيريس الذي حقق هذا الإنجاز من المحاولة رقم 215 "يا لها من لفة. لَو قدت مئة لفة أخرى ربما لما كنت لأحقق ذلك. لم نتوفع أن نقارع فيراري في التجارب، كنا سنحاول ذلك في السباق".

أما ساينس فقال "سيكون السباق مثيرًا، معركة بين ريد بول وفيراري، سنتحدى بعضنا البعض بالاستراتيجيات".

وشهدت التجارب خروج صادم لسائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات، من الجولة الاولى بحلوله في المركز السادس عشر وهو ما يحصل له للمرة الأولى منذ سباق البرازيل عام 2017.

وسيتعين على هاميلتون الذي انطلق من المركز الاول 103 مرة خلال مسيرته، بدء السباق المقرر الاحد من المراكز الخلفية.

وكان هاميلتون خرج من السباق البرازيلي إثر حادث اصطدام قبل خمس سنوات، لكن المرة الاخيرة التي فشل فيها في التأهل الى الجولة الثانية بسبب السرعة (بعيدًا عن الاصطدامات والاحوال الجوية ومشاكل تقنية)، فكانت في سباق جائزة بريطانيا الكبرى عام 2009.

ويخوض السائقون ثلاث جولات لتحديد هوية المنطلق من المركز الاول على أن تضم الجولة الاخيرة السائقين العشرة الذين سجلوا أفضل توقيت.

وشهدت التجارب حادث اصطدام عنيف لسائق هاس، الالماني ميك شوماخر، ما أدى الى توقفها لنحو 50 دقيقة ونقل السائق الى أحد المستشفيات بواسطة طوافة.

وقال فريق هاس على تويتر "ميك في حالة جيدة لكن سيتم نقله بطوافة الى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات على سبيل الاحتياط".

وقال مدير الفريق غونتر شتاينر "تحدثت الى والدته وأطلعتها على آخر المستجدات. لا يعاني من أي إصابة ظاهرة لكننا سنقوم بإخضاعه لفحوص بالاشعة لنتأكد من عدم وجود أي مضاعفات من قوة الاصطدام".

في ما يأتي توقيت الجولة الثالثة من التجارب الرسمية:

1. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:28.200

2. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:28.225

3. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:28.402

4. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:28.461

5. استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:29.068

6. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:29.104

7. فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:29.147

8. فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو) 1:29.183

9. بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:29.254

10. كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:29.588

© 2022 AFP