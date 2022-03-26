جائزة السعودية الكبرى: راسل يؤكد "التناغم مثالي بيني وبين هاميلتون"

جدة (أ ف ب) – أكّد سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل المنضم هذا الموسم الى صفوف الفريق خلفا للفنلندي فالتيري بوتاس بأن الأمور تسير بشكل رائع بينه وبين زميله ومواطنه لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات في سباقات فورمولا واحد.

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وقال راسل في مقابلة خاصة مع وكالة "فرانس برس" على هامش سباق جائزة السعودية الكبرى في جدة المقرر الأحد عن علاقته بهاميلتون "أعتقد بأنني ولويس نعمل بشكل جيد سويا. كلانا يدرك تماما بأن معركتنا ليس مواجهة بعضنا البعض بل الفرق المنافسة وبالتالي يتعين علينا العمل سويا من أجل الفوز".

وأضاف "أعتقد بأن كلانا تفاجأ بكيفية سير الأمور بيننا بطريقة ممتعة وهذا لا شك أمر واعد. يتعين علينا التركيز على انفسنا لان الفورمولا واحد هي رياضية فردية، كل سيارة مختلفة عن الاخرى وبالتالي يتعين علينا ايجاد ما يناسبنا".

واعتبر بان التغلب سيكون صعبا هذا الموسم على فيراري وريد بول نظرا لقوة هذا الثنائي، خلافا لفريقه الذي عانى لكي ينافس في السباق الاول واستغل خروج سيارتي ريد بول في اللفات الاخيرة ليصعد هاميلتون الى منصة التتويج بحلوله ثالثا. وقال في هذا الصدد "الامر مماثل لخوض سباق الماراثون متخلفا بفارق 10 دقائق عن المنافسين الاخرين".

واضاف "في هذه الحال يتعين عليك ان تكون أسرع من المنافسين وحتى لو قدر لك ذلك يمكن ان تنهي السباق خلفهم".

وكان راسل قاد سيارة مرسيدس في نهاية موسم عام 2020 بدلا من هاميلتون بعد معاناة الأخير من فيروس كورونا. ولدى سؤاله عن الفارق بين ان تكون سائقا احتياطيا وأساسيا بعد خوضه جائزة البحرين الكبرى على حلبة الصخير الاسبوع الماضي قال "لا شك بأن الثاني كان اكثر راحة لي لأني الآن اعرف الفريق أفضل وأشعر بأني في منزلي، في حين عندما قمت بالحلول بدلا من لويس لم يكن المقعد على قياسي وكان يتعين علي تعلم الكثير من الاشياء في فترة قصيرة، فكان الامر معقدا في تجربتي الاولى".

واضاف "العامل الثاني هو ان سيارة مرسيدس عام 2020 كانت سريعة للغاية وتنافس على الفوز ولو لم اتعرض لثقب في احد اطارات سيارتي حينها لربما تمكنت من الفوز. أما حاليا فالأمر اصعب ولا يتعلق اذا ما كنت مرتاحا بل بتحقيق نتيجة جيدة".

واعتبر بأنه أصبح اقوى من الناحية الذهنية بقوله "بكل تأكيد، أنا أقوى من الناحية الذهنية مما كنت عليه قبل عامين. الخبرة التي اكتسبتها جعلتني اقوى وسائقا أكثر كمالا".

وأكد بأن "طموحي الفوز دائما لكني لست وحيدا بالتفكير في هذا الامر، ثمة 19 سائقا آخر لديهم الطموح ذاته" مشيرا الى ان الموسم الحالي سيكون "للتطوير والتعليم لكل الفرق" وسط التعديلات الكبيرة التي طالت قوانين فورمولا واحد.

وأشار راسل بان مرسيدس تستطيع حصد الثمار في حال نجحت في عملية التطور بسرعة أكبر من الفرق الاخرى وقال "إذا نجحنا في ذلك فلا أسباب لعدم المنافسة لتحقيق الانتصارات على المدى الطويل وهذا ما أصبو اليه". يذكر ان راسل حل رابعا في سباق البحرين.

© 2022 AFP