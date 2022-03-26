دورة ميامي: شفيونتيك تضمن صدارة التنصيف العالمي

ماثيو ستوكمان غيتي/غيتي عبر ا ف ب

شفيونتيك بعد فوزها على غولوبيتش في دورة ميامي في 25 آذار/مارس 2022

ميامي (أ ف ب) – ضمنت البولندية إيغا شفيونتيك احتلال المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبات كرة المضرب، بفوزها على السويسرية فيكتوريا غولوبيتش 6-2 و6-صفر الجمعة في الدور الثاني من دورة ميامي الأميركية، احدى دورات الألف لدى السيدات والماسترز ألف للرجال.

إعلان اقرأ المزيد

وكان صعود شفيونتيك متوقعاً بعد الاعتزال الصادم للأسترالية آشلي بارتي، المصنفة أولى وحاملة لقب 3 بطولات كبرى، عن 25 عاماً.

وبرغم قساوة النتيجة، إلا ان شفيونتيك عانت في المجموعة الأولى أمام المصنفة 42 عالمياً على أرض صلبة، ومنحت خصمتها تسع فرص لكسر ارسالها دون أن تترجمها.

وحسمت اللاعبة البالغة 20 عاماً والمتوجة برولان غاروس قبل سنتين المواجهة في ساعة و14 دقيقة.

قالت شفيونتيك التي أصبحت اللاعبة الـ28 تتصدر التنصيف العالمي "هذا أمر خيالي، من جهة ستتذكر هذه اللحظات طيلة حياتك، ومن جهة أخرى كانت المباراة مختلفة تماماً".

تابعت الشابة التي أصبحت أصغر لاعبة منذ الدنماركية كارولاين فوزنياكي في 2009 تحرز خمس دورات أو أكثر قبل بلوغها الحادية والعشرين "أنا جاهزة لهذا الأمر (صدارة التصنيف). بصراحة، هذا جزء من العمل. من وجهة نظري، لا أعتقد انه سيغير الكثير من الأمور. ربما يجب أن انتبه لارتداء ملابس نظيفة وتمثيل التنس بشكل جيد. سأكون حذرة، لكن بصراحة سأبقى الشخص ذاته".

ومهما كان مشوارها في فلوريدا، لن يكون بمقدور أي لاعبة اللحاق بشفيونتيك التي ستصبح أول بولندية تتصدر التصنيف العالمي، متفوقة على رصيد مواطنتها أنييسكا رادفانسكا الثانية عالمياً سابقاً.

وتبدو اللاعبة المتوجة بدورة إنديان ويلز مرشّحة كبيرة لاحراز اللقب في ميامي.

وما يعزز فرص شفيونتيك أكثر، خسارة وصيفتها في إنديانا ويلز، اليونانية ماريا ساكّاري الثالثة عالمياً أمام البرازيلية بياتريز حداد مايا الـ62 عالمياً 4-6 و6-1 و6-2.

أما الإسبانية باولا بادوسا، السادسة عالمياً والطامحة بدورها للصدارة، فحققت فوزاً صعباً على التشيكية ماري بوزكوفا 7-5 و7-5.

وكانت لافتة نتيجة اليافعة التشيكية ليندا فروهفيرتوفا (16 عاماً و279 عالمياً)، بفوزها على البلجيكية إليز مرتنز (24 عالمياً) 7-5 و2-6 و6-1، لتلاقي البيلاروسية فيكتوريا أزارانكا في الدور التالي.

وفازت الأميركية كوكو غوف المصنفة 14 على الصينية وانغ تشيون 7-5 و6-4، ومواطنتها جيسيكا بيغولا (16) على سلون ستيفنس 6-1 و6-4 في مباراة أميركية النكهة.

كيريوس يسحق روبليف

ولدى الرجال، حقق الأسترالي نيك كريويس نتيجة رائعة باسقاطه الروسي أندري روبليف السابع عالمياً بنتيجة قاسية 6-3 و6-صفر.

اسقط كيريوس الروسي روبليف بنتيجة كبيرة ماثيو ستوكمان غيتي/غيتي عبر ا ف ب

قال "المشاغب" المصنف 102 عالمياً والذي احتاج إلى 52 دقيقة فقط للتأهل إلى الدور الثالث "أنا سعيد جداً من أدائي"، مضيفاً "لم ألعب بشكل لا يصدق، بل بالطريقة الصحيحة. لم اترك أي مجال له للدخول في نمط المباراة وحاولت تسديد ضربات ناجحة".

ويلعب كيريوس (26 عاماً)، الثالث عشر عالمياً سابقاً، مع الإيطالي فابيو فونيني الذي قلب تخلفه بمجموعة أمام الياباني تارو دانيال إلى فوز 6-7 (1-7) و6-2 و7-6 (7-5).

وتأهل الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف رابعاً عالمياً، إلى الدور الثالث، بفوزه الصعب على الكرواتي بورنا تشوريتش (166) 6-4 و3-6 و6-3.

ويعتبر زفيريف أحد أبرز اللاعبين المرشحين للفوز بلقب الدورة، ولكنه تابع مسيرته بنجاح من دون أن يقنع بعد خروجه المخيب من دورة إنديان ويلز الأسبوع الماضي في مباراته الاولى أمام الأميركي تومي بول (37).

ولم يدخل الألماني سريعاً في أجواء اللقاء، ليتفوق على إرسال منافسه عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل بينهما 4-4، قبل أن يحسم المجموعة الأولى لصالحه.

غير أن تشوريتش رد سريعاً في المجموعة الثانية بتفوقه خلال التبادلات، في حين ارتكب زفيريف أكثر من خطأ مباشر، ليخسر منذ البداية إرساله قبل أن يتكرر الأمر للمرة الثالثة.

استعاد الألماني توازنه في المجموعة الثالثة عبر كسر إرسال منافسه سريعاً، قبل أن يفرض سيطرته بفضل إرساله الأوّل (12 كرة ساحقة) وبعض الضربات الحاسمة، سمحت له بالفوز بالمجموعة فالمباراة.

ولم يبدِ زفيريف أي آثار للغضب على معالمه بعد شهر من فقدان رباطة جأشه في دورة أكابولكو المكسيكية خلال مباراة للزوجي حيث عمد إلى ضرب كرسي الحكم بمضربه، ليطرد من فئة الفردي وتفرض عليه عقوبة مالية بقيمة 40 ألف دولار، ولاحقاً الحكم عليه بثمانية أسابيع إيقاف من جميع المسابقات مع وقف التنفيذ.

وضرب زفيريف موعداً مع الأميركي ماكنزي ماكدونالد الفائز على البلغاري غريغور ديميتروف 6-1 و6-4.

© 2022 AFP