مبابي يجب أن يكون جاهزاً لمواجهة جنوب إفريقيا (ديشان)

فرانك فيف ا ف ب

مرسيليا (أ ف ب) – اقترب المهاجم كيليان مبابي من التعافي ومن المتوقع أن يخوض مباراة فرنسا مع جنوب إفريقيا الودية الثلاثاء المقبل في ليل، بحسب ما ذكر مدربه ديدييه ديشان بعد الفوز الودي الصعب على ساحل العاج 2-1.

إعلان اقرأ المزيد

وتعرض مبابي لالتهاب في الأنف والحنجرة وعانى من "التعب" نتيجة العلاج الطبي، ما دفع ديشان لاراحته خلال المباراة.

قال مدرب أبطال العالم 2018 عن المهاجم اللامع لنادي باريس سان جرمان بعد فوز الجمعة في مرسيليا "هو يتحسن، لكن ليس بشكل كامل كي نحرره (لمباراة الجمعة). لم نكن مضطرين للمخاطرة".

تابع "دي دي": "يتعين أن يكون جاهزا للمباراة (الثلاثاء)".

كما قال ديشان ان قلب الدفاع رافايل فاران تلقى ضربة على قدمه نتج عنها تورم، ما دفعه إلى استبداله بعد ساعة على بداية المواجهة بوليام ساليبا "انتظرت ان يكون وليام جاهزاً والا لكنت ادخلته بين الشوطين".

وبالنسبة للاعب الوسط نغولو كانتي الذي ترك الفريق لأسباب عائلية، قال ديشان انه "سيكون هنا لتحضير مباراة الثلاثاء".

ووعد ديشان بمزيد من المداورة، في اطار استعدادته لكأس العالم نهاية العام الجاري، بعد دفعه بثلاثة وجوه شابة في مباراة ساحل العاج هي جوناثان كلوس، ساليبا وكريستوفر نكونكو.

وفي مباراة مرسيليا، سيطرت فرنسا على ساحل العاج وسجل لها أوليفييه جيرو العائد بعد غياب تسعة أشهر عن المنتخب.

استُدعي جيرو بعد اصابة المهاجم الأساسي كريم بنزيمة، فسجل برأسه كرة التعادل في الدقيقة 22، بعد افتتاح مهاجم أرسنال الإنكليزي نيكولا بيبيه التسجيل للضيوف (19).

ورفع جيرو (35 عاماً) رصيده إلى 47 هدفاً مع الزرق، بفارق أربعة عن حامل الرقم القياسي تييري هنري.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة التي أقيمت أمام 62 ألف متفرج في المدينة المتوسطية، سجل لاعب وسط موناكو أوريليان تشواميني برأسه هدف الفوز لفرنسا اثر ركنية (90+3).

© 2022 AFP