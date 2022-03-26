هدف كاين الـ49 يمنح إنكلترا الفوز على سويسرا

ادريان دينيس ا ف ب

مهاجم انكلترا هاري كاين في طريقه للتسجيل من ركلة جزاء ليمح فريقه الفوز على سويسرا 2-1. 26 اذار/مارس 2022

لندن (أ ف ب) – سجل هاري كاين هدفه الدولي رقم 49 ليمنح منتخب بلاده إنكلترا الفوز على سويسرا 2-1 في مباراة ودية أقيمت على ملعب ويمبلي في لندن ضمن اطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم في قطر.

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تقدم المنتخب السويسري بواسطة بريل إمبولو (22)، ورد المنتخب الانكليزي بهدفي لوك شو (45+1) وكاين (78 من ركلة جزاء).

وبتسجيله الهدف الـ49 على الصعيد الدولي في 68 مباراة فقط، تخطى كاين الذي بدأ مسيرته الدولية قبل 7 سنوات، غاري لينيكر وتساوى مع بوبي تشارلتون، ولا يزال يفصله لمعادلة رقم واين روني سوى 4 أهداف.

ولم يخسر المنتخب الانكليزي على مدى 21 مباراة تواليًا مع 17 انتصارًا و4 تعادلات (الخسارة أمام ايطاليا بركلات الترجيح في نهائي كأس اوروبا لا تعتبر خسارة رسميًا في سجلات فيفا)، وهي أطول سلسلة في تاريخه.

افتتح المنتخب السويسري التسجيل بكرة رأسية بعيدًا عن متناول حارس إنكلترا جوردان بيكفورد (22).

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الاول نجح مدافع مانشستر يونايتد لوك شو في إدراك التعادل بتسديدة قوية عانقت سقف الشباك.

وحسم مهاجم توتنهام النتيجة في صالح منتخب بلاده عندما احتسب الحكم ركلة جزاء إثر لمسة يد داخل المنطقة بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد (في ايه آر)، فسددها في أسفل الزاوية اليمنى للمرمى السويسري.

وتأهلت إنكلترا وسويسرا الى نهائيات مونديال قطر المقررة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر الى 18 كانون الاول المقبلين، على أن يتعرفا على المنتخبات الاخرى في مجموعتيهما خلال سحب القرعة المقرر في العاصمة القطرية الدوحة في الاول من نيسان/ابريل المقبل.

© 2022 AFP