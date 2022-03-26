3 قتلى اثر انهيار مبنى قديم في اليمن

فرق اسعاف يمنية وعناصر امنية خلال عمليات الانقاذ بعد انهيار مبنى قديم في عدن في 26 اذار/مارس 2022

عدن (أ ف ب) – أدى انهيار مبنى قديم في مدينة عدن بجنوب اليمن السبت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 13 آخرين، في حصيلة اولية أوردتها مصادر حكومية في هذا البلد الذي يشهد حرباً متواصلة منذ أكثر من سبع سنوات.

إعلان اقرأ المزيد

وقال مصدر حكومي محلي لوكالة فرانس برس إن "ثلاثة اشخاص لقوا حتفهم واصيب 13 (...) بانهيار مبنى سكني".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن "العشرات ما زالوا عالقين" تحت الأنقاض.

واكدت مصادر محلية أخرى هذه الحصيلة.

هرع سكان المدينة لمساعدة رجال الإنقاذ في اخراج العالقين من تحت الأنقاض، وفقًا لشهود في المكان وصور تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضم عدن آلاف المباني القديمة الضخمة التي لم تجر صيانتها. ودمرت الحرب المتواصلة منذ سبع سنوات البنية التحتية والمباني الحكومية المتقادمة.

ويشهد اليمن نزاعا بين حكومة يساندها منذ 2015 تحالف عسكري تقوده السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ بدء هجومهم في 2014.

© 2022 AFP