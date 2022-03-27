ألمانيا تعتزم حيازة درع صاروخية إسرائيلية

غيل كوهين-ماغين تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت (يمين) والمستشار الألماني لأولاف شولتس (يسار) خلال مؤتمر صحافي في فندق الملك داوود في القدس في الثاني من آذار/مارس 2022

برلين (أ ف ب) – تعتزم الحكومة الألمانية التي قررت إثر الغزو الروسي لأوكرانيا الاستثمار بشكل كبير في المجال الدفاعي، حيازة منظومة إسرائيلية مضادة للصواريخ، وفق ما أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية الأحد.

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وأكدت الصحيفة الأكثر انتشارًا في ألمانيا أن القرار لم يُتخذ رسميًا بعد إلا أن الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس وهو الحزب الرئيسي في الائتلاف الحاكم، مؤيّد لفكرة حيازة هذه الدرع الصاروخية.

قال مقرر ميزانية الدفاع في مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) أندرياس شفارتز للصحيفة "علينا أن نحمي أنفسنا بشكل أفضل من التهديد الروسي. لذلك نحن بحاجة بشكل سريع إلى درع صاروخية على نطاق ألمانيا".

وأضاف "المنظومة الإسرائيلية Arrow 3 هي حلّ جيّد". وهذه المنظومة المضادة للصواريخ مخصصة لاعتراض الصواريخ البعيدة المدى.

بحسب صحيفة "بيلد"، يبلغ ثمن هذه المنظومة المستوحاة من نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي للدفاع الصاروخي، حوالى ملياري يورو وقد تصبح جاهزة للاستخدام اعتبارًا من العام 2025 في ثلاثة مواقع في ألمانيا.

وستكون الدرع قوية بما فيه الكفاية لحماية بولندا ورومانيا ودول البلطيق أيضًا.

وتابع شفارتز "يمكننا توسيع القبة الحديدية إلى أجواء الدول المجاورة لنا. وبالتالي فإننا سنلعب دورًا رئيسيًا في سبيل (الحفاظ) على أمن أوروبا".

لم تكن ألمانيا تخصص في السنوات الأخيرة ميزانية كبيرة للدفاع إلا أنها قامت بتحول جذري تاريخي في أواخر شباط/فبراير، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا الذي شكل صدمة للعالم بأسره.

وأعلن شولتس في 27 شباط/فبراير، بعد ثلاثة أيام من بدء الهجوم الروسي، تخصيص مبلغ مئة مليار يورو لتحديث الجيش الألماني وتحقيق هدف تجاوز النفقات العسكرية نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

© 2022 AFP