المرشحون المستقلون يهيمنون على نتائج الانتخابات المحلية في الأراضي الفلسطينية

جعفر أشتيه ا ف ب

صور مرشحين فلسطينيين الى الانتخابات البلدية في مدينة نابلس في الضفة الغربية في 24 آذار/مارس 2022

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – حصد المرشحون المستقلون في الانتخابات المحلية الفلسطينية غالبية أصوات الناخبين بواقع 64 في المئة مسجلين ارتفاعا بنحو 37 في المئة عن الانتخابات السابقة قبل خمس سنوات، وذلك وفق ما أفادت لجنة الانتخابات المركزية الأحد.

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وبحسب اللجنة فإن نسبة الإقبال على التصويت لاختيار 50 مجلسا بلديا موزعة على جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة بلغت 53,7 في المئة.

وأعلنت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس فوزها معتبرة أن النتائج أظهرت "تجدد الثقة في الحركة".

لكن الخبراء أكدوا أن النتائج عكست أمرا آخر.

ورأى المحلل السياسي جهاد حرب أن "المواطنين الفلسطينيين يشعرون بخيبة أمل تجاه الفصائل المختلفة".

وقال لوكالة فرانس برس أن الإحباط "شجع على ظهور" العديد من القوائم المختلفة.

وفي مدينة أريحا التي تعتبر معقلا لحركة فتح، تنافست خمس قوائم مستقلة.

وفي مدينة البيرة انتخب إسلام الطويل الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي، بعد ترؤسه قائمة مستقلة حملت اسم "البيرة توحدنا".

ورجح المحلل السياسي أن تكون حركتا فتح وحماس الفصيلان الفلسطينيان المسيطران على المشهد السياسي، قد رشحتا عددا من المستقلين.

وأشار إلى أنهما "فتحتا الطريق أمام المرشحين للترشح كمستقلين في عدة قوائم".

وهذه الانتخابات المحلية هي الرابعة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1995، في حين لم تجر انتخابات رئاسية وتشريعية منذ حوالى 16 عاما. وكانت حركة حماس قاطعت أيضا الانتخابات الأخيرة في 2017.

ودُعي 728 ألف ناخب الى الاقتراع، فيما بلغ عدد المرشحين والمرشحات 2306 موزعين على 234 قائمة.

ولم تشمل الانتخابات قطاع غزة، واشترطت حركة حماس للمشاركة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وأعلنت كما حركة الجهاد الاسلامي مقاطعة الانتخابات البلدية.

وألغى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقرّرة في أيار/مايو وحزيران/يونيو العام الماضي، والتي كان يعوّل عليها الفلسطينيون، ما أثار انتقادات عارمة لمؤسسات وفصائل فلسطينية.

وعلّل عباس الإلغاء برفض إسرائيل مشاركة الفلسطينيين من مدينة القدس الشرقية المحتلة في الانتخابات.

© 2022 AFP