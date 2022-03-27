تصفيات مونديال 2022: كندا تحسم بطاقة تأهلها الى النهائيات لأول مرة منذ 1986

جوف روبنز ا ف ب

كايل لارين (يسار) يحتفل مع زميله ريتشي لاريا بافتتاح التسجيل لكندا في مرمى ضيفتها جامايكا في تصفيات مونديال قطر 2022. تورونتو، أونتاريو، في 27 اذار/مارس 2022

تورونتو (كندا) (أ ف ب) – حسمت كندا بطاقة تأهلها الى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 1986، وذلك بفوزها على ضيفتها جامايكا 4-صفر الأحد في تورونتو ضمن الجولة الثالثة عشرة قبل الأخيرة من الدور الثالث الحاسم لتصفيات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

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وكان بإمكان كندا أن تحسم تأهلها في الجولة الماضية لو لم تخسر أمام مضيفتها كوستاريكا صفر-1 في منتصف الأسبوع الحالي، لكنها نجحت الأحد في اللحاق بركب المتأهلين بفوزها في مباراة كانت بحاجة الى نقطة منها لضمان نيلها إحدى البطاقات الثلاث المؤهلة مباشرة عن منطقة الكونكاكاف.

وبفوزها الثامن، مقابل 4 تعادلات وهزيمة فقط، رفعت كندا رصيدها الى 28 نقطة في الصدارة بفارق تسع نقاط عن كوستاريكا الرابعة التي تلعب لاحقاً في السلفادور.

ويعود المنتخب الكندي الى النهائيات العالمية المقررة هذا العام في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر في قطر، للمرة الأولى منذ 1986 حين شارك للمرة الأولى والوحيدة وخسر جميع مبارياته الثلاث.

ويدين فريق المدرب الإنكليزي جون هيردمان بفوزه الى كايل لارين (13) وتايجون بيوكانن (44) وجونيور هويلت (82)، قبل أن يضيف أدريان ماريابا الرابع عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (88).

وبتأهل كندا، ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة الى 20 من أصل 32 بعدما انضمت الى قطر المضيفة، إيران وكوريا الجنوبية واليابان والسعودية (آسيا)، ألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنكلترا وسويسرا وهولندا (أوروبا)، البرازيل والأرجنتين والإكوادور والأوروغواي (أميركا الجنوبية).

وستحسم الولايات المتحدة والمكسيك البطاقتين المباشرتين الأخريين في منطقة الكونكاكاف في حال فوز الأولى لاحقاً على بنما في أورلاندو والثانية على هندوراس في أرض الأخيرة، شرط عدم فوز كوستاريكا على أرض السلفادور.

ويخوض صاحب المركز الرابع ملحقاً دولياً من مباراة واحدة تقام في منتصف حزيران/يونيو في قطر مع متصدر تصفيات أوقيانوسيا.

© 2022 AFP