حزب شولتس الأوفر حظا للفوز في أول اقتراع محلي منذ توليه المستشارية الألمانية

لودوفيتش مارين ا ف ب

برلين (أ ف ب) – بعد مرور مئة يوم ونيّف على توليه السلطة، يخوض المستشار الألماني أولاف شولتس مع حزبه الاشتراكي الديموقراطي الأحد، من موقع قوة، أول اختبار انتخابي في اقتراع لاختيار أعضاء البرلمان المحلي في سارلاند.

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فسكان سارلاند، أصغر مقاطعة فدرالية في ألمانيا، مدعوون الأحد لانتخاب برلمان جديد لمقاطعتهم، علما بأن المجلس المحلي يسيطر عليه منذ العام 1999 حزب المحافظين الذي كانت تتزعّمه المستشارة السابقة أنغيلا ميركل.

والاختبار هو الأول من نوعه لشولتس منذ توليه السلطة والمستشارية على رأس ائتلاف حكومي مع البيئيين والليبراليين، في عام سيكون حافلا بالاستحقاقات الانتخابية إذ ستتخلله ثلاثة انتخابات إقليمية.

ويبدو الحزب الاشتراكي الديموقراطي مرشّحا قويا للفوز في انتخابات الأحد، علما بأن هذا الفصيل السياسي كان يوصف قبل أشهر قليلة بأنه ينازع، إلا أنه وخلافا لكل التوقعات فاز بالانتخابات العامة التي أجريت في أيلول/سبتمبر.

صراعات داخلية

وتعطي آخر الاستطلاعات الصدارة للحزب الاشتراكي الديموقراطي مع 41 بالمئة من نوايا التصويت بحسب ما أفادت القناة التلفزيونية الرسمية الخميس، متقدّما بفارق كبير على المحافظين الذين تفيد التقديرات بأنهم سينالون 28 بالمة من الأصوات.

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج الحزبين في الاستحقاق الماضي كانت معكوسة.

لكن السؤال المطروح هو بشأن العبر التي يمكن استخلاصها على مستوى البلاد عامة من الاستحقاق الذي تشهده أصغر مقاطعة فدرالية؟

تظهر الاستطلاعات التي تجرى على مستوى البلاد عامة تراجعا لشعبية الحزب الاشتراكي الديموقراطي منذ الانتخابات التشريعية، إذ يتقدّم عليهم المحافظون، كما أن انتقادات عدة توجّه إلى شولتس تطال خصوصا افتقاره لصفات الريادة في مواجهة الحرب في أوكرانيا أو الجائحة.

وفي سارلاند يمكن للحزب الاشتراكي الديموقراطي أن يستفيد من وحدة صف متينة أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا.

واعتبر تورستن فراي أحد كوادر كتلة الاتحاد المسيحي الديموقراطي في المجلس النيابي الاتحادي الألماني "بوندستاغ" أن "كل ما يُقال ويُفعل حاليا يقع تحت تأثير الحرب. ليس التوقيت ملائما للمعارضة".

وحظوظ تشكيل ائتلاف بين الاشتراكيين الديموقراطيين والاتحاد المسيحي الديموقراطي في هذه المنطقة الصغيرة المحاذية لفرنسا وافرة، علما بأن الفصيلين منضويين في ائتلاف فيها منذ سنوات، إلا أن الحزب الاشتراكي الديموقراطي سيكون هو القوة المهيمنة هذه المرة.

في المقابل تواجه الأحزاب الأخرى من البيئيين إلى اليمين المتطرف مرورا بالليبراليين واليسار الراديكالي خطر عدم تخطي عتبة خمسة بالمئة من الأصوات الضرورية لتمثيلها في برلمان سارلاند.

"تململ عام"

يعوّل الاشتراكيون الديموقراطيون على شعبية الزعيمة المحلية للحزب الحقوقية أنكي ريلينغر البالغة 45 عاما.

وريلينغر وزيرة سابقة للاقتصاد في حكومة المقاطعة والنائبة السابقة لرئيس حكومتها، وتحظى بشعبية لدى أبناء المقاطعة الذين يثمّنون انخراطها في مساعدة ضحايا تراجع القطاع الصناعي في المنطقة.

أما خصمها، رئيس حكومة المقاطعة توبياس هانس البالغ 44 عاما، فسيواجه صعوبات كبرى في الاحتفاظ بمنصبه الذي يتولاه منذ أربع سنوات.

فهذا الاستاذ الجامعي يراكم الهفوات منذ أن رشّحته للمنصب في العام 2018 الزعيمة السابقة أنيغريت كرامب-كارنباور التي اعتبرت في فترة من الفترات "خليفة" ميركل.

إلا أن الاتحاد المسيحي الديموقراطي الساعي منذ أيلول/سبتمبر لاستعادة زخمه بعد خسارته الانتخابية التي وضعت حدا لفترة حكمه التي استمرت 16 عاما، والذي يقوده حاليا فريدريش ميرتس وهو خصم لميركل، يتعين عليه بذل جهود كبرى للعودة إلى السلطة في ألمانيا.

وميرتس اليميني الذي انتخب في كانون الثاني/يناير زعيما للحزب، ألغى مشاركته في اجتماع لحشد الدعم الخميس ويبدو أنه صرف النظر عن إمكان تحقيق انتصار في الانتخابات.

وأشارت صحيفة دير شبيغل الأسبوعية الألمانية إلى "وجود انطباع بأن الاتحاد المسيحي الديموقراطي يعمل على بناء جدار عازل للحريق في سارلاند" لاحتواء تداعيات أي خسارة.

وتشير الصحيفة إلى وجود "تململ عام" تجاه الاتحاد المسيحي الديموقراطي بعد حقبة ميركل الطويلة الأمد.

وفي أيار/مايو تنظّم انتخابات إقليمية في ولايتي شلسفيغ هولشتاين وشمال الراين فستفاليا، أكبر المناطق الألمانية من حيث التعداد السكاني، تليها في تشرين الأول/أكتوبر انتخابات في سكسونيا السفلى.

© 2022 AFP