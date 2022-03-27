دوري "أن بي إيه": بروكلين يُلحق بميامي خسارته الرابعة توالياً

إريك إسبادا GETTY IMAGES NORTH AMERICA/"غيتي" عبر أ ف ب

ميامي (أ ف ب) – تخلّى ميامي هيت عن صدارته لترتيب المنطقة الشرقية بعد أداء ضعيف أنتج خسارة رابعة توالياً 95-110 على أرضه أمام كيفن دورانت ورفاقه في بروكلين نتس.

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وسجل دورانت 23 نقطة وأضاف سيث كوري 17 نقطة وأندري دراموند 13 نقطة و11 متابعة، ليحقق بروكلين فوزه السابع في تسع مباريات.

من جهته، مني ميامي بخسارته الرابعة توالياً الأعلى هذا الموسم، لتكون الخسارة الثامنة والعشرين في مقابل 47 فوزاً الموسم الحالي، بفارق أقل من نسبة مئوية واحدة عن فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الذي انقض على الصدارة (46-27).

وقال لاعب هيت كايل لوري "لسنا قلقين بما معناه أننا مذعورون، ولكن نعم علينا إصلاح بعض الأشياء".

وأضاف "هذه واحدة من تلك المباريات حيث يتعين عليك حقاً أن تقول +حسناً، نحتاج إلى حلحلة بعض الأشياء+ وهذا ما حصل الليلة".

وكان بام أديبايو أفضل المسجلين لدى ميامي برصيد 14 نقطة، بينما أحرز النجم جيمي باتلر سبع نقاط فقط.

وأوضح لوري "علينا أن نجد طرقاً للحصول على المزيد من التسديدات وتقليل عملية خسارة الكرة. في الجانب الدفاعي، نحتاج إلى معرفة أين يجب أن نكون في كل الأوقات. لا يزال لدينا بعض التردد".

وهذا الفوز هو الخامس والثلاثين لنتس في مقابل 39 خسارة هذا الموسم، وبات في المركز الثامن في ترتيب المنطقة الشرقية، ويبعد بفارق ثلاث مباريات خلف تورونتو رابتورز صاحب المركز السادس، آخر المراكز المؤهلة تلقائياً إلى الـ"بلاي أوف".

© 2022 AFP