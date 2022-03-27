مقتل عنصرين من الشرطة الإسرائيلية في هجوم بمدينة الخضيرة شمال البلاد

جيل كوهين ماغن ا ف ب

قوات الأمن الإسرائيلية في موقع هجوم أسفر عن مقتل شرطيَين إسرائيليين في مدينة الخضيرة شمال البلاد

الخضيرة (اسرائيل) (أ ف ب) – أعلنت الشرطة وخدمة الإسعاف الإسرائيلية مقتل عنصري شرطة الأحد في هجوم في مدينة الخضيرة شمال البلاد نفذه "إرهابيان" تم إرداؤهما برصاص الأمن.

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يأتي الهجوم الدامي فيما يجتمع أربعة وزراء خارجية عرب ووزير الخارجية الأميركي في جنوب إسرائيل في لقاء إقليمي غير مسبوق.

وقالت الشرطة في بيان "وصل إرهابيان إلى شارع هربرت صموئيل في الخضيرة وقاموا بإطلاق النار على قوة من الشرطة كانت في المكان" ما أسفر عن مقتل شخصين.

وأضاف البيان أن "عناصر من قوة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية كانوا في مطعم قريب وقاموا بتحييد الإرهابيين".

وصرح نائب قائد شرطة المنطقة دودو بواني للصحافيين بأن القتيلين عنصرا شرطة، موضحا أن المنفذين قُتلا بالرصاص.

من جهتها، قالت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء إن "إسرائيليَين" قتلا في الهجوم هما رجل وامرأة، ونقل أربعة آخرون إلى المستشفى وعولج اثنان آخران في مكان الحادث.

وأفاد سكان في أم الفحم قرب الخضيرة بأن الشرطة انتشرت بكثافة في المدينة العربية داخل إسرائيل.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي إن المهاجمين من أم الفحم وهما ناشطان في تنظيم الدولة الإسلامية.

من جهته، أعلن مكتب وزير الدفاع بيني غانتس أنه يجري تقييما للوضع مع قادة الجيش والشرطة والمخابرات، بينما زار رئيس الوزراء نفتالي بينيت موقع الهجوم.

وأعلن الجيش في بيان أنه ينشر قوات إضافية في الضفة الغربية المحتلة ومحيطها.

هجوم "شنيع"

أشادت حركة حماس الإسلامية التي تحكم قطاع غزة بالهجوم ووصفته بأنه "عملية بطولية" و"رد طبيعي ومشروع" على "الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا".

بدورها، وصفت حركة الجهاد الإسلامي الهجوم بأنه "رسالة ردع قوية للمستوطنين ولجنود الاحتلال"، واعتبرت أنه "رد باسم كل الشعب الفلسطيني وكل أحرار الأمة العربية والإسلامية على قمة الشر التي يشارك فيها وزراء خارجية عرب".

من جهته ندد أيمن عوده رئيس "القائمة الموحدة"، وهو ائتلاف سياسي يشمل أحزابا عربية في اسرائيل، بالهجوم الذي اعتبر أن لا صلة له "بالنضال السياسي" الذي يخوضه الجمهور العربي من أجل حقوقه.

الثلاثاء، طعن رجل بسكين عدة أشخاص ودهس آخر في جنوب إسرائيل، ما أسفر عن مقتل أربعة، في واحدة من أكثر الهجمات دموية في البلاد في السنوات الأخيرة. وقالت السلطات إن المهاجم دين في السابق بدعم تنظيم الدولة الإسلامية.

توازيا مع هجوم الأحد، كان وزير الخارجية يائير لابيد يستضيف نظراءه من ثلاث دول عربية طبّعت مؤخرا علاقاتها مع الدولة العبرية، إضافة إلى وزيري خارجية مصر والولايات المتحدة، في منتجع بجنوب إسرائيل في اجتماع وصفته تل أبيب بأنه "تاريخي".

وقال لابيد في بيان "أطلعت المشاركين في قمة النقب على تفاصيل هجوم الخضيرة".

وأضاف "دان جميع وزراء الخارجية الهجوم، وأرسلوا تعازيهم لأسر الضحايا، وتمنوا الشفاء العاجل للجرحى".

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي أن "الهجوم الإرهابي الشنيع الذي وقع الليلة محاولة للمتطرفين العنيفين لإرهاب وتدمير نسيج الحياة هنا".

وأردف أن "إسرائيل ستحارب الإرهاب بلا هوادة، وسنقف بحزم مع حلفائنا ضد أي شخص يحاول إلحاق الأذى بنا".

وصرح مسؤول اسرائيلي لوكالة فرانس برس أن الهجوم لم يمنع انعقاد الاجتماع.

وتناول الوزراء العشاء معا مساء الأحد، ومن المقرر أن يعقدوا سلسلة اجتماعات الاثنين.

© 2022 AFP