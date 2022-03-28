أن بي ايه: إرفينغ يخسر مباراته البيتية الاولى وسلتيكس الى صدارة الشرقية

كاثرين رايلي غيتي/ا ف ب

جايسون تايتوم خلال مباراة فريقه بوسطن سلتيكس ضد مينيسوتا تيمبروولفز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 27 آذار/مارس 2022

نيويورك (أ ف ب) – ارتقى بوسطن سلتيكس الى صدارة المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بفوزه الاحد 134-112 على ضيفه مينيسوتا نيمبروولفز، فيما عكّر تشارلوت هورنتس مشاركة كايري إرفينغ للمرة الاولى على أرضه هذا الموسم بفوزه على بروكلين نتس 119-110.

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سجل جايسون تايتوم 34 نقطة وأضاف جايلن براون 31 و10 متابعات ليقودا سلتيكس للفوز السادس تواليًا.

أنهى بوسطن الشوط الاول متقدمًا 72-49، وهو أعلى رصيد من النقاط له في الربعين الاوليين هذا الموسم، ليحقق فوزه الـ47 مقابل 28 هزيمة متساويًا مع ميامي كأفضل سجل في الشرقية.

قال براون "الترتيب مهم جدًا. نريد حتمًا الاستفادة من ذلك. ولكن في الوقت ذاته، سنواجه الخصم أيًا كان".

وتابع "المعركة في الشرقية ستكون شرسة للغاية، لذا نحن لا نهرب من أحد".

ويتمتع كل من حامل اللقب ميلووكي باكس الثالث وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز الرابع بالسجل ذاته (46-28)، في صراع محتدم على صدارة الشرق.

وخسر فيلادلفيا 114-104 أمام فينيكس صنز متصدر الغربية والدوري الذي عزز سجله الى 61-14 بعد انتصاره الثامن تواليًا.

من جانب الفريق الفائز، سجل ديفن بوكر 35 نقطة فيما أضاف كريس بول 19 و14 تمريرة حاسمة. أما الكاميروني جويل إمبيد لاعب سفنتي سيكسرز فكان الافضل مع 37 نقطة و15 متابعة.

في بروكلين، لعب إرفينغ غير الملقح ضد فيروس كورونا مباراته البيتية الاولى بعد تغيير في القواعد المتعلقة في الجائحة في نيويورك والتي حرمته سابقًا من خوض المباريات على أرضه.

إلا أن تشارلوت أبى إلا أن يعكر هذه العودة بقيادة لاميلو بول الذي سجل 33 نقطة وتسع تمريرات حاسمة وسبع متابعات.

كان كيفن دورانت الافضل في نتس مع 27 نقطة، 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة، فيما ساهم إرفينغ بـ16 نقطة و11 تمريرة حاسمة.

في نيو أورليانز، لم تكن نقاط ليبرون جيمس الـ39 مع لوس أنجليس ليكرز كافية لتجنيب الخسارة 108-106 أمام بيليكانز الذي ارتقى الى المركز التاسع في الغربية على حساب بطل العام 2020 الذي بات عاشرًا، في آخر المراكز المؤهلة لخوض ملحق الـ"بلاي أوف".

© 2022 AFP