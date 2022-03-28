الإمارات تؤكد التزامها بتحالف أوبك بلاس وتدعو الغرب إلى تبني نهج "واقعي"

كريم صاحب ا ف ب

وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي متحدثًا خلال منتدى الطاقة في دبي في 28 آذار/مارس 2022

دبي (أ ف ب) – أكدت الإمارات الإثنين على ضرورة تبني الدول الغربية نهجًا "واقعيًا" حول توقعاتها بشأن النفط، مؤكدة التزامها بتحالف "اوبك بلاس" بقيادة السعودية وروسيا.

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وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي خلال منتدى الطاقة الذي يعقد في دبي إنه يتوجب دوما "الابتعاد عن السياسة"، مؤكدا أن التحالف الذي يضم 13 دولة عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ودولاً خارجها، "سيبقى".

وتتعرّض البلدان المصدّرة للنفط "أوبك" وتحالف "اوبك بلاس" مع موسكو، حاليا لضغوط من القوى الغربية لزيادة إنتاجها لتهدئة الأسعار المرتفعة منذ بداية الحرب الروسية على جارتها أوكرانيا الشهر الماضي.

ولكن تحالف أوبك بلاس يخطط لزيادة الانتاج بمقدار 400 ألف برميل نفط يوميا فقط في نيسان/ابريل المقبل، بنفس وتيرة الأشهر الأخيرة.

وأوضح المزروعي أن "روسيا عضو مهم وبغض النظر عن السياسة، فإن هذا الحجم (..) مطلوب اليوم وما لم يكن أحدهم مستعدا للقدوم وإحضار عشرة مليون برميل، فإننا لا نرى أن أحدهم بإمكانه أن يحل مكان روسيا".

وروسيا هي أكبر منتج للغاز في العالم، وثاني أكبر منتج للنفط بعد السعودية. وقاومت السعودية والإمارات الضغوط الأميركية والاوروبية، في محاولة منها للمحافظة على تحالف "اوبك بلاس" الذي يتحكم بكميات الانتاج في السوق وتقوده الرياض وموسكو.

وحضّ المزروعي على تنفيذ استثمارات طويلة الأمد في القطاع وعلى تبني نهج "واقعي" من أجل الانتقال الى الطاقة النظيفة.

وتابع "إذا كانت (دول) أوروبا تحتاج إلى غاز بشكل سريع... فعليها الجلوس مع الدول المنتجة وتحديد المتطلبات وعليها أن تكون منطقية وواقعية".

ودعا الوزير الإماراتي إلى حل "دبلوماسي" للحرب في أوكرانيا، محذرا من تأثيرها ليس فقط على أسعار الطاقة بل على سلع اخرى من بينها الغذاء.

© 2022 AFP