العاهل الاردني عبد الله الثاني يلتقي الرئيس عباس في رام الله

عباس المومني اف ب

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل الملك عبد الله الثاني ملك الأردن (وسط) قبل اجتماع في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، في 28 آذار/مارس 2022

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – وصل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاثنين الى مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسب ما اكد مصدر في الرئاسة الفلسطينية.

إعلان اقرأ المزيد

وصل العاهل الاردني على متن طائرة هيلوكبتر حطت بالقرب من مكتب عباس في المقاطعة، اضافة الى طائرتين مرافقتين، حسب ما شاهد مراسلو وكالة فرانس برس.

تأتي زيارة العاهل الاردني في وقت اجتمع فيه وزراء خارجية الامارات والبحرين ومصر والمغرب مع نظيرهم الاسرائيلي بحضور وزير الخارجية الأميركي في جنوب اسرائيل في لقاء وصفه مراقبون بأنه "تاريخي".

ويلتقي العاهل الاردني الرئيس الفلسطيني في ظل حالة من التوتر الامني في المنطقة خاصة عقب مقتل ستة إسرائيليين خلال الاسبوع الماضي وقبل أيام من شهر رمضان.

وأعربت مصادر اسرائيلية وفلسطينية عن خشية من ارتفاع حدة التوتر خلال شهر رمضان ورأت أن زيارة العاهل الاردني تأتي في محاولة للحد من التوتر المتوقع خاصة في مدينة القدس خلال الصلاة في المسجد الاقصى في شهر رمضان.

يتولى الاردن إدارة المسجد الاقصى والاعتناء به من خلال موظفي الاوقاف.

وكان العاهل الاردني التقى بوزير الخارجية الاسرائيلي ياثير لبيد في وقت سابق من هذا الشهر وبحث معه استراتيجيات لاحتواء اي اضطرابات متوقعة خلال شهر رمضان.

© 2022 AFP