المديرة المالية لهواوي في أول ظهور إعلامي بعد عودتها إلى الصين

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المديرة المالية لهواوي تشارك في الإعلان عن نتائج المجموعة في مدينة شنجن في الصين في 28 آذار/مارس 2021

بكين (أ ف ب) – أطلت المديرة المالية لشركة هواوي مينغ وانتشو الإثنين في أول ظهور إعلامي كبير لها في الصين منذ أطلقت كندا سراحها قبل 6 أشهر.

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وقالت إنها "مسرورة" بحضور الإعلان عن نتائج المجموعة "بعد أربع سنوات" من مشاركتها الأخيرة.

كان اعتقال ابنة مؤسس شركة الاتصالات الصينية العملاقة في فانكوفر أواخر عام 2018 بمثابة بداية أزمة دبلوماسية كبيرة بين بكين وأوتاوا، مع احتجاز الصين في المقابل كنديين اثنين.

بعد حوالي ثلاث سنوات من الإجراءات، تم إطلاق سراح مينغ وانتشو أخيراً في نهاية أيلول/سبتمبر 2021 وعادت إلى الصين.

لم تتحدث مينغ علناً منذ ذلك الحين، باستثناء بيان قصير عند وصولها إلى الأراضي الصينية.

وعلقت المديرة المالية الإثنين، من المقر الرئيسي لشركة هواوي في شنجن (جنوب)، على النتائج السنوية للشركة التي وضعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على القائمة السوداء الأميركية.

ورغم العقوبات، أعلنت شركة الاتصالات العملاقة عن أرباح قياسية لعام 2021، بزيادة 76 في المئة خلال عام لتبلغ 113,7 مليار يوان (16,2 مليار يورو).

مع ذلك، انخفضت المبيعات بنسبة 28,5 بالمئة، لتصل إلى 636,8 مليار يوان (91,2 مليار يورو).

وقالت منيغ إنه رغم ضغوط واشنطن، "تزداد قدرتنا على جني الأرباح".

وأضافت أمام عدد من الصحافيين، "نحن أكثر قدرة على التعامل مع حالة عدم اليقين"، حالياً.

ولم تفصح هواوي عن تفاصيل بشأن عدد الهواتف المحمولة التي باعتها العام الماضي. لكن مبيعاتها لما يسمى بمنتجات "الجمهور العام"، والتي تشمل الهواتف الذكية على وجه الخصوص، شهدت انخفاضاً بنسبة 50 في المئة تقريباً في 2021.

كانت العلامة التجارية واحدة من أفضل ثلاث شركات لتصنيع الهواتف الذكية في العالم، إلى جانب "سامسونغ" الكورية و"آبل" الأميركية.

واحتلت المركز الأول لفترة وجيزة، مدعومة بالطلب الصيني والمبيعات في الأسواق الناشئة، قبل أن تتأثر بالعقوبات الأميركية.

© 2022 AFP