تصفيات مونديال 2022: رباعي عرب إفريقيا على أبواب إنجاز تاريخي

مدرب مصر البرتغالي كارلوس كيروش يعطي تعليماته الى لاعبيه خلال المباراة ضد السنغال في ذهاب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال قطر في 25 آذار/مارس 2022.

القاهرة (أ ف ب) – يبدو الرباعي العربي الإفريقي الجزائر وتونس ومصر والمغرب على أبواب إنجاز تاريخي، عندما يخوض الثلاثاء إياب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

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وكان الرباعي خطا خطوة كبيرة لحجز بطاقة التأهل خصوصا تونس والجزائر اللتان عادتا بفوز ثمين خارج القواعد من مالي والكاميرون بنتيجة واحدة 1-صفر، والمغرب المتعادل مع مضيفته الكونغو الديموقراطية 1-1، فيما حققت مصر الأهم بفوزها على ضيفتها السنغال بطلة القارة السمراء بهدف وحيد بالنيران الصديقة.

ويكفي المنتخبات الأربعة التعادل (سلبي للمغرب) لتضمن تواجدها في قطر في إنجاز تاريخي للمنتخبات العربية في القارة السمراء حيث لم يسبق أن بلغ هذا العدد نهائيات نسخة واحدة من المونديال وكانت النسخة الأخيرة في روسيا قبل أربعة أعوام أكبرها بتواجد المغرب وتونس ومصر.

وفي حال تأهلها سيرتفع عدد المنتخبات العربية في النهائيات إلى ستة بعد قطر المضيفة والسعودية، في إنجاز آخر للكرة العربية التي يبقى أكبر عدد لممثليها في النهائيات 4 وكان ذلك في النسخة الأخيرة في روسيا، هي فضلا عن تونس والمغرب ومصر، السعودية.

رحلة محفوفة بالمخاطر للفراعنة

تنتظر الفراعنة رحلة محفوفة بالمخاطر إلى السنغال لتأكيد تفوقهم على السنغال وقائدها زميل محمد صلاح في ليفربول الإنكليزي ساديو مانيه على الملعب الجديد "عبدواللاي واد" في ديامنياديو على بعد 30 كلم من العاصمة دكار والذي يتسع لـ50 الف مشجع.

وكانت مصر ثأرت الجمعة لخسارتها أمام السنغال بالذات في المباراة النهائية للعرس القاري في الكاميرون مطلع العام الحالي بركلات الترجيح، لكن مهمتها لن تكون سهلة للعودة ببطاقة التأهل للمرة الرابعة في تاريخها الى المونديال والثانية على التوالي، كون "أسود التيرانغا" ستكون مدعمة بجماهيرها الغفيرة في أول مباراة لها على أرضها منذ تتويجها القاري الثاني في تاريخها.

ويعاني الفراعنة من غيابات مؤثرة في خط الدفاع بسبب إصابة مدافع اتحاد جدة السعودي أحمد حجازي الذي غاب عن مباراة الذهاب، ومحمد عبد المنعم الذي خضع لعملية جراحية لاصابته بكسر في أنفه الجمعة ومحمود حمدي "الونش " للايقاف.

ووجه المدرب البرتغالي كارلوس كيروش رسالة تحفيزية للاعبيه، وكتب باللغة العربية عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "شباب مصر جاهزون للشوط الثاني، نمتلك طاقة أكثر من أي وقت مضى، بتواضعنا وروح فريقنا والعمل الجماعي فلن نكون بمفردنا لأننا نحمل في قلوبنا دعم جمهور مصر".

وأوضح إن فريقه "سيدافع بـ16 لاعبا. ما أعنيه بـ16 لاعباً هو أن كل لاعب يجب أن يبذل جهد لاعبين، وليس لاعب واحد فقط"، مضيفا "لقد فزنا بجدارة في مباراة الذهاب ضد أفضل منتخب في إفريقيا والآن نذهب إلى السنغال للقتال من أجل كل متر، كل كرة. يجب على كل مصري مضاعفة جهوده".

في المقابل، قال مدرب السنغال أليو سيسيه "نسعى لمعالجة غياب الفاعلية الهجومية بالقاهرة"، مشيرا الى ان منتخب بلاده مازال يملك فرصة التأهل للمونديال "ولدينا القدرة على تعويض فارق الهدف، والتركيز لتعويض الخسارة. نثق في انفسنا ونثق في قدرتنا على تحقيق الفوز من أجل التأهل.

- تهافت غير مسبوق على التذاكر في الجزائر-

بدورها تسعى الجزائر إلى تأكيد نتيجتها اللافتة أمام الكاميرون عندما تستضيفها على ملعب "مصطفى تشاكر" في البليدة، في سعيها لبلوغ النهائيات للمرة الخامسة بعد 1982 و1986 و2010 و2014.

وشهد محيط الملعب تهافتا غير مسبوق على تذاكر المباراة حيث احتشد الآلاف من المشجعين من أجل شرائها، لكن محاولات كثير منهم باءت بالفشل بسبب عددها المحدود، وشهدت العملية مناوشات بين الأنصار ما اضطر مصالح الأمن إلى التدخل بحزم.

وتبدو كفة الجزائر راجحة لإعادة البسمة إلى جماهيرها، بعد خيبة أمل العرس القاري في الكاميرون عندما فقدت لقبها بخروجها من الدور الأول.

وأكد قائد الجزائر نجم مانشستر سيتي الإنكليزي رياض محرز أن منتخب بلاده تخطى شوطا فقط في طريقه لنهائيات كأس العالم، مشددا على أن مباراة الإياب ستكون صعبة جدا.

وقال محرز "فزنا بشوط أول فقط، مع الكثير من الرغبة والإدارة، لكننا نعلم أن هناك مباراة ثانية بالجزائر ستكون قوية جدا"، مضيفا "منتخب الكاميرون صعب الترويض، ونعلم أنه سيفعل المستحيل ليظهر ردة فعله في لقاء الإياب، لهذا سنعد العدة جيدا، وسنكون مستعدين لهذا اللقاء".

تونس في وضع مريح

لا تختلف حال "نسور قرطاج" عن جيرانهم الجزائريين عندما يستضيفون مالي على ملعب "حمادي العقربي" في رادس كونهم يدخلون المواجهة بأفضلية الفوز ذهابا بهدف نظيف بالنيران الصديقة.

ونفذت 35 ألف تذكرة مخصصة للمباراة في وقت قياسي، ما جعل الجماهير التونسية من مختلف مناطق البلاد تتذمر لعدم حصولها على تذاكر، وتطالب السلطات بزيادة العدد بملعب رادس، من أجل دعم نسور قرطاج ومشاركتها فرحة التأهل السادس للمونديال.

وطالب مدرب تونس جلال القادري لاعبيه بأن "يبقوا أرجلهم على الأرض، وألا يفرحوا كثيرا إلا بعد إنجاز المهمة في لقاء الإياب".

وأضاف "حققنا خطوة مهمة على درب التاهل لمونديال قطر 2022 لكننا لم نتأهل بعد، وأنا متأكد أن لقاء العودة سيكون أصعب من الذهاب، خصوصا على مستوى التحضير الذهني، ونأمل ان نعرف كيف نتعامل مع مجريات اللقاء مهما كان السيناريو.." من أجل بلوغ النهائيات للمرة السادسة في التاريخ بعد 1978 و2002 و2006 و1998 و2018.

في المقابل، أكد رئيس الاتحاد المالي ماماتو توري عند وصوله إلى تونس: "المباراة ستكون صعبة من دون شك، نتمنى من الجميع أن يكونوا جاهزين لكسب ورقة التأهل..."، مضيفا منتخب مالي سيلعب غدا "الكل في الكل" من أجل تحقيق إنجاز تاريخي للكرة المالية التي لم تتذوق من قبل طعم التواجد في المونديال.

المغرب لتكرار إنجازي 1994 و1998

يسعى المغرب الى تكرار انجازي عامي 1994 و1998 عندما تخطى منافسيه الزامبي والغاني على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء لبلوغ نهائيات الولايات المتحدة وفرنسا تواليا.

ويحتاج المغرب الى التعادل السلبي لبلوغ النهائيات كون القارة السمراء وخلافا للقوانين الجاري بها العمل في أوروبا تحتسب قاعدة الأهداف المسجلة خارج القواعد بالضعف، وبالتالي فإن الاحتفاظ بنظافة الشباك سيمكن "أسود الأطلس" من حجز البطاقة المونديالية السادسة في تاريخهم.

وفرط المغرب في فوز في المتناول ذهابا حيث أهدر له المهاجم ريان مايي ركلة جزاء، وهو مصمم على التعويض أمام أنصاره في الدار البيضاء.

وقال مدربه البوسني الفرنسي وحيد خليلودجيتش الذي يواجه انتقادات كثيرة بسبب خططه التكتيكية واختياراته للتشكيلة "مصر تعتمد بشكل كبير على صلاح والسنغال على مانيه والجزائر على محرز. لكن المغرب يعتمد على 11 لاعبا".

وفي المباراة الخامسة الأخيرة تبقى حظوظ المنتخبين النيجيري والغاني متساوية عندما يلتقيان في أبوجا بعد تعادلهما سلبا في أكرا وإن كانت الأفضلية نسبية لـ"النسور الممتازة" التي تلعب على أرضها وأمام جماهيرها.

© 2022 AFP