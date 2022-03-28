دورة ميامي: انتهاء مشوار جابر عند ثمن النهائي

ميامي (أ ف ب) – انتهى مشوار التونسية أنس جابر المصنفة ثامنة عند الدور ثمن النهائي لدورة ميامي لكرة المضرب، إحدى دورات الألف لرابطة "دبليو تي أيه"، وذلك بخسارتها الإثنين أمام الأميركية دانييل كولينز التاسعة 2-6 و4-6.

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واحتاجت كولينز التي وصلت أوائل العام الحالي الى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة قبل الخسارة أمام البطلة المحلية آشلي بارتي، الى ساعة و6 دقائق كي تحقق فوزها الثاني على جابر من أصل ثلاث مواجهات بينهما.

وبعد خروجها من الدور الثاني لدورة إنديان ويلز في وقت سابق من الشهر الحالي، كانت جابر تمني النفس في التعويض وتحقيق أفضل نتيجة لها في ميامي من خلال بلوغ الدور ربع النهائي.

لكن مشوار ابنة الـ28 عاماً المصنفة عاشرة عالمياً انتهى عند الدور الرابع للموسم الثاني توالياً، ليستمر بحثها عن لقبها الثاني في دورات "دبليو تي أيه" بعد الذي أحرزته العام الماضي في دورة برمنغهام.

أما بالنسبة لكولينز، فتبحث الأميركية البالغة 28 عاماً عن لقبها الاحترافي الثالث بعدما افتتحت رصيدها العام الماضي بلقبي سان خوسيه وباليرمو، لكنها ستصطدم في ربع النهائي الثاني لها في ميامي بعد 2018 (وصلت الى نصف النهائي) باليابانية ناومي أوساكا أو مواطنتها أليسون ريسك.

© 2022 AFP