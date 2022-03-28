دورة ميامي: شفيونتيك تواصل الزحف وتعبر مع زفيريف الى ثمن النهائي

البولندية إيغا شفيونتيك خلال مباراتها في الدور الـ32 من دورة ميامي لكرة المضرب ضد الاميركية ماديسون برينغل في 28 آذار/مارس 2022

ميامي (أ ف ب) – واصلت البولندية إيغا شفيونتيك التي ستصبح المصنفة أولى على العالم الاسبوع المقبل، مستوياتها الرائعة وبلغت الدور ثمن النهائي من دورة ميامي لكرة المضرب للألف لدى السيدات بفوزها على الاميركية ماديسون برينغل 6-صفر و6-3، فيما تأهل الألماني ألكسندر زفيريف الرابع للدور عينه على حساب الاميركي ماكينزي ماكدونالد.

إعلان اقرأ المزيد

ومع نهاية دورة ميامي، سترتقي شفيونتيك الاثنين الى صدارة التصنيف العالمي على حساب الاسترالية آشلي بارتي التي صدمت عالم الكرة الصفراء الاسبوع الماضي بإعلانها الاعتزال عن 25 عامًا فقط.

وحققت شفيونتيك، المتوجة هذا الموسم بدورتي إنديان ويلز والدوحة للألف، فوزها الثالث عشر تواليًا، لتضرب موعدًا مع الاميركية كوكو غوف السابعة عشرة الفائزة على الصينية شواي جانغ 7-6 (7/1)، 7-5.

قالت شفيونتيك (20 عامًا) المتوجة برولان غاروس قبل عامين "أشعر وكأني في مرحلة جيدة نظرًا للمستوى الذي أقدمه وأنا أركز على ذلك. أدرك أن التصنيف قد يسبب المزيد من الضغط ولكن في المقلب الآخر، عندما كنت أتقدم في التصنيف ودخلت أفضل 10 وأفضل 5، شعرت بذلك أيضًا، لكن الآن لا أريد تكرار ذلك. لذا أركز فقط على أدائي".

وستلتقي شفيونتيك التي أصبحت أصغر لاعبة منذ الدنماركية كارولاين فوزنياكي في 2009 تحرز خمس دورات أو أكثر قبل بلوغها الحادية والعشرين، مع غوف للمرة الثانية فقط، علمًا أن البولندية تفوقت في المواجهة الاولى في نصف نهائي روما الموسم الماضي قبل أن تمضي وتحقق لقبها الاول في دورات الألف.

زفيريف يواصل

ولدى الرجال في احدى بطولات الماسترز، واصل زفيريف الباحث عن لقبه الاول هذا العام والسادس في دورات الماسترز مشواره بفوزه على ماكدونالد (54) 6-2، 6-2.

ويعتبر زفيريف أحد أبرز اللاعبين المرشحين للفوز بلقب الدورة، رغم خروجه المخيب من دورة إنديان ويلز في مباراته الاولى.

ويسعى الالماني لمصالحة الجمهور بعد شهر من فقدان رباطة جأشه في دورة أكابولكو المكسيكية خلال مباراة للزوجي حيث عمد إلى ضرب كرسي الحكم بمضربه، ليطرد من فئة الفردي وتفرض عليه عقوبة مالية بقيمة 40 ألف دولار، ولاحقًا الحكم عليه بثمانية أسابيع إيقاف من جميع المسابقات مع وقف التنفيذ.

ويلتقي تاليًا من الاسترالي تاناسي كوكيناكيس (97) الفائز على الاميركي دينيس كودلا في مباراة ماراثونية 7-6 (7/5)، 4-6، 7-6 (7/4).

وبلغ النروجي كاسبر رود المصنف سادساً الدور التالي بفوزه على الكازخستاني ألكسندر بوبليك الثلاثين 6-3 و6-2.

وسيتواجه رود (23 عاماً) مع البريطاني كاميرون نوري العاشر والذي تغلب بدوره على الفرنسي أوغو غاستون 6-3 و7-5، محققاً أفضل نتيجة له أيضاً في ميامي، على أمل مواصلة المغامرة من أجل تكرار إنجاز الخريف الماضي حين توج بلقب دورة إنديان ويلز على حساب الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي.

وستكون مواجهة ثمن النهائي ثأرية للبريطاني البالغ 26 عاماً، إذ خسر مباراتيه السابقتين مع رود العام الماضي في نهائي دورة سان دييغو ودور المجموعات لبطولة "ايه تي بي" الختامية التي وصل النروجي الى دورها نصف النهائي قبل أن ينتهي مشواره على يد الروسي دانييل مدفيديف.

كما تأهل الى الدور ذاته الأسترالي المشاغب نيك كيريوس بفوز سهل على الإيطالي فابيو فونييني الحادي والثلاثين 6-2 و6-4، ليلتقي الإيطالي الآخر يانيك سينر التاسع الذي حقق فوزًا مثيرًا على الإسباني بابلو كارينيو بوستا السابع عشر 5-7، 7-5، 7-5.

فروهفيرتوفا الأصغر في ثمن النهائي منذ 2004 وأزارينكا تعتذر

وحجزت التشيكية ليندا فروهفيرتوفا ابنة الـ 16 عاماً مقعدها في الدور ثمن النهائي بعد انسحاب منافستها البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا المصنفة 12 وبطلة 2009 و2011 و2016.

وحسمت فروهفيرتوفا المصنفة 279 عالمياً المجموعة الأولى بسهولة جداً 6-2 ثم تقدمت في الثانية 3-صفر قبل أن تقرر أزارنكا الانسحاب، لتبلغ التشيكية التي حققت مفاجأة في الدور السابق بإقصاء البلجيكية إليز مرتنز الجمعة، ثمن النهائي في أول مشاركة في دورة كبرى.

وباتت التشيكية أصغر لاعبة تصل الى ثمن نهائي ميامي منذ 2004، وهي قالت لوكالة فرانس برس بشأن انسحاب أزارنكا "لا أعلم ماذا حصل في النهاية. كانت تعاني (ربما) من الإصابات. لا أعلم. شرف لي أن أتشارك الملعب معاً".

وتابعت "لا أحد يريد أن تنتهي المباراة بهذه الطريقة لكن هذا ما حصل. تصافحنا ثم غادرت الملعب".

وقالت أزارينكا في بيان لاحقًا "ما كان يجب أن أدخل أرض الملعب اليوم. كانت الأسابيع القليلة الماضية مرهقة للغاية في حياتي الشخصية. لقد أرهقتني المباراة الأخيرة كثيرًا ، لكنني أردت اللعب أمام جمهور كبير لأنهم ساعدوني في مباراتي الأولى. كنت أرغب في المحاولة لكن ذلك كان خطأ".

وتابعت اللاعبة التي تشارك تحت علم محايد لقرب بلادها من روسيا التي تغزو أوكرانيا "آمل أن آخذ استراحة وأن أكون قادرة على العودة".

وتمر فعلا البيلاروسية بفترة صعبة، بعد أن انفجرت بكاء في مباراتها ضد الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في إنديان ويلز قبل أن تغلق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصطدم فروهفيرتوفا في الدور المقبل بالإسبانية باولا بادوسا المصنفة خامسة والفائزة بدورها على الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-3 و6-2.

وبلغت ثمن النهائي أيضاً الأميركية جيسيكا بيغولا السادسة عشرة بفوزها على الكازخستانية إيلينا ريباكينا السابعة عشرة 6-3 و6-4 توالياً لتلعب مع الأوكرانية أنهيلينا كالينينا الفائزة على البرازيلية بياتريز حداد مايا 2-6 و6-4 و6-2.

كما تأهلت الروسية فيرونيكا كودرميتوفا الحادية والعشرون بفوزها على الأميركية شيلبي رودجرز 6-1 و7-5، لتواجه التشيكية بترا كفيتوفا الفائزة على الأميركية الأخرى ديفيس 7-5، 6-1.

© 2022 AFP