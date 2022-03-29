ايراني يحمل الجنسيتين البريطانية والأميركية معتقل في ايران أوقف إضرابه عن الطعام (عائلته)

لندن (أ ف ب) – أوقف الإيراني مراد طهباز الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والأميركية والمعتقل في إيران والمصاب بسرطان، إضرابه عن الطعام الذي كان بدأه من أجل المطالبة بالافراج عنه، كما قالت ابنته لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الثلاثاء.

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وقالت ابنته روكسان طهباز لبي بي سي "لقد أوقف أخيرا إضرابه عن الطعام بطلب من والدتي وأشقائي وشقيقاتي وانا، لأننا كنا قلقين على صحته" موضحة أنه نفذ هذا الإضراب عن الطعام حتى الإثنين.

مراد طهباز الذي أوقف في كانون الثاني/يناير 2018 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة "التآمر مع أميركا"، هو ناشط بيئي يبلغ من العمر 69 عاما ولا يزال في السجن.

ظنت عائلته في بادئ الأمر أنه سيتم الافراج عنه مع نازانين زاغاري-راتكليف (43 عاما) وانوشه آشوري (67 عاما) اللذين اعتقلا في ايران لعدة سنوات بعد الحكم عليهما باتهامات لطالما قاما بنفيها وقد عادا الى بريطانيا في 17 آذار/مارس.

لكن الحكومة البريطانية أعلنت أن مراد طهباز لا يزال في ايران حيث مُنح اطلاق سراح مشروط، ووعدت بمواصلة العمل من أجل عودته الى بريطانيا.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس "سنثير بشكل عاجل حالة مراد مع السلطات الايرانية. يجب أن يُسمح له بالعودة فورا الى منزل عائلته في طهران كما تعهدت الحكومة الايرانية".

وأعلنت الخارجية البريطانية أنها "تعمل" على حل قضيته لكنها أكدت أنها "أكثر تعقيدا لأنه يعتبر أميركيا" كما قالت روكسان طهباز مقارنة والدها بـ"بيدق اقحم في لعبة شطرنج سياسية".

وبعدما أكدت أن والدها ولد في بريطانيا ويحمل الجنسية البريطانية، دعت مجددا الى الإفراج عنه مشيرة الى انه كان يجب ألا "يتم نسيانه أبدا" في ايران.

© 2022 AFP