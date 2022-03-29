بينيت يؤجل زيارته إلى الهند بعد إصابته بكوفيد-19

مناحيم كاهانا ا ف ب

القدس (أ ف ب) – أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت الثلاثاء إرجاء زيارته المقررة إلى الهند نهاية الأسبوع بعدما تأكدت إصابته بكوفيد-19.

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وكان بينيت سيغادر إسرائيل مساء السبت في زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى الهند، وهي دولة مقرّبة من الدولة العبرية، حيث كان من المقرر أن يلتقي بنظيره ناريندرا مودي.

لكن مكتبه أشار صباح الثلاثاء إلى أن "رحلته إلى الهند تأجّلت" وأنه سيتم الإعلان عن موعد جديد لها لاحقاً، بدون تحديد أسباب التأجيل.

وتأكدت إصابة نفتالي بينيت بكوفيد-19 الاثنين، في اليوم التالي للقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في القدس.

وقال مكتبه في بيان إن "رئيس الوزراء بحالة جيدة وسيواصل تأدية مهامه المقررة من المنزل".

كذلك أعلن مكتب وزير الدفاع بيني غانتس الذي كان من المقرر أيضاً أن يزور هذا الأسبوع الهند، وهي أحد زبائن الصناعة العسكرية الإسرائيلية الرئيسيين، تأجيل زيارته.

© 2022 AFP