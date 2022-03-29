تصفيات مونديال 2022: إيران تنتزع الصدارة بفوزها على لبنان بانتظار خدمة من الإمارات

- ا ف ب

مشجعون إيرانيون خلال المباراة مع لبنان في تصفيات مونديال قطر 2022. مشهد في 29 اذار/مارس 2022

مشهد (إيران) (أ ف ب) – انتزعت إيران صدارة المجموعة الأولى من كوريا الجنوبية بفوزها على لبنان 2-صفر الثلاثاء في مشهد ضمن الجولة العاشرة من الدور الحاسم لتصفيات آسيا المؤهلة الى مونديال قطر 2022، بانتظار خدمة من الإمارات التي تلعب من أجل الملحق القاري لاحقاً في دبي.

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وبعدما تبخرت آماله الى حد كبير بالمنافسة على بطاقة الملحق القاري الذي يجمع صاحبي المركز الثالث في المجموعتين، بخسارته في الجولة الماضية على أرضه صفر-3 أمام سوريا ما جعله متخلفاً بفارق ثلاث نقاط عن الإمارات الثالثة مع أفضلية 5 أهداف لصالح الأخيرة، أنهى المنتخب اللبناني مشواره في التصفيات بخسارة سادسة على ملعب "الإمام الرضا".

ورفع المنتخب الإيراني الذي كان ضامناً تأهله الى النهائيات على غرار كوريا الجنوبية، رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة موقتا بفارق نقطتين أمام الأخيرة.

وتحل كوريا الجنوبية لاحقاً ضيفة على الامارات (9) في مباراة مصيرية للأخيرة كونها تتصارع على بطاقة الملحق القاري مع العراق (8) الذي يتواجه بدوره مع نظيره السوري في دبي أيضاً.

وعانى المنتخب اللبناني من غيابات كثيرة في صفوفه لا سيما القائد حسن معتوق، فيما افتقد المنتخب الايراني الى عدة لاعبين أيضاً بينهما مهاجم بورتو البرتغالي مهدي طارمي.

وحاول المنتخب اللبناني تغيير الصورة الشاحبة التي ظهر عليها في المباراة السابقة ضد نظيره السوري، من خلال مقارعة مضيفه الايراني في ملعبه وبين جماهيره، وسدد محمد قدوح من داخل المنطقة كرة ضعيفة أمسكها الحارس علي رضا بيرانفاند (17).

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل عبر لاعب باير ليفركوزن الألماني سردار أزمون بتسديدة خادعة من داخل المنطقة اثر تمريرة بينية من حسين كنعاني (35).

وكاد حسن زين يدرك التعادل، إلا أن تسديدته القوية علت المرمى (44).

وواصل اللبنانيون في الشوط الثاني مسعاهم للخروج بنتيجة إيجابية رغم السيطرة الايرانية، وسدد هلال الحلوة من خارج المنطقة كرة انحرف مسارها عن الشباك (49)، ورد أصحاب الأرض بانفراد لعلي رضا جهانبخش الذي سدد من داخل المنطقة لكن الحارس اللبناني مصطفى مطر أنقذ شباكه من الهدف الثاني (54).

ونجح جهانبخش في حسم الأمور لصالح الإيرانيين بهدفٍ ثانٍ بعدما انفرد اثر تمريرة طويلة من صادق محرمي وسدد الكرة بعيداً عن متناول مطر (73).

© 2022 AFP