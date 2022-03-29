تصفيات مونديال 2022: بولندا تفك عقدة السويد وتبلغ النهائيات التاسعة

يانيك سكارزينسكي ا ف ب

قاد ليفاندوفسكي منتخب بولندا الى نهائيات كأس العالم على حساب السويد

خورزوف (بولندا) (أ ف ب) – فكّت بولندا عقدة ضيفتها السويد عندما تغلبت عليها 2-صفر الثلاثاء في خورزوف في نهائي المسار الثاني من الملحق الأوروبي وبلغت نهائيات كأس العالم في كرة القدم 2022 في قطر للمرة التاسعة في تاريخها.

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وسجل هداف بايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي (49 من ركلة جزاء) ولاعب وسط نابولي الإيطالي بيوتر زيلينسكي (72) الهدفين، فحرما النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الذي دخل بديلا في الدقيقة 80 من خوض كأس العالم في نهاية مسيرته.

وبلغت بولندا النهائي من دون أن تلعب لإقصاء خصمتها روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، فيما تأهلت السويد على حساب تشيكيا 1-صفر بعد التمديد.

وشكلت السويد التي بلغت ربع نهائي نسخة 2018 عقدة لبولندا بعد أن فازت عليها في آخر ست مباريات.

والتقى المنتخبان في دور المجموعات من كأس أوروبا الصيف الماضي في سان بطرسبورغ، ففازت السويد في الرمق الأخير 3-2، أمام ليفاندوفسكي صاحب الهدفين.

قال زلاتان بعد الهزيمة "الجميع خائب، هذا طبيعي عندما نخسر، الجميع كان يرغب بخوض كأس العالم. كانت مباراة متوازنة وحصلنا على فرص للتسجيل وهم أيضاً".

تابع المهاجم العملاق "سجلوا سريعاً في الشوط الثاني وبدأنا نركض وراء النتيجة. كان يمكن أن تنتهي المباراة لمصلحتنا".

وغاب عن بولندا مهاجمها أركاديوش ميليك الذي عانى إصابة عضلية بفخذه خلال تعادل ودي مع اسكتلندا (1-1) الخميس.

وهي المرة التاسعة التي تبلغ فيها بولندا النهائيات التي تبقى أفضل نتيجة لها المركز الثالث في نسختي 1974 و1982.

وكان المنتخب البولندي صاحب الافضلية في بداية المباراة لكن الخطورة كانت من المنتخب السويدي الذي كاد يهز الشباك في أكثر من مناسبة عبر الهجمات المرتدة، أخطرها كانت في الدقيقة 13 من تسديدة قوية لمهاجم ريال سوسييداد الإسباني ألكسندر ايساك من خارج المنطقة تصدى لها حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي فويتشيخ شتشيزني (13).

وتلقى لاعب وسط الاتفاق السعودي روبن كايسون كرة خلف الدفاع فكسر مصيدة التسلل، لكنه تباطأ وفضّل التسديد من بعيد دون خطورة على مرمى شتشيزني (14).

وأنقذ الحارس البولندي مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية لمهاجم لايبزيغ الالماني إميل فورسبرغ من داخل المنطقة وحوّلها الى ركنية (19).

وأنقذ مدافع ساوثمبتون الإنكليزي يان بيدناريك مرمى بولندا من هدف محقق بإبعاده تسديدة قوية للاعب وسط توتنهام الإنكليزي ديان كولوشيفسكي (22).

وهيأ إيساك كرة على طبق من ذهب الى كولوشيفسكي خارج المنطقة فسددها بيسراه تصدى لها الحارس (46).

وحصلت بولندا على ركلة جزاء إثر عرقلة البديل غريغور كريخوفياك من قبل يسبر كارلستروم فانبرى لها الاختصاصي ليفاندوفسكي الى يسار الحارس (49) رافعاً رصيده إلى 75 هدفاً دولياً.

وأنقذ شتشيزني مرماه من هدف التعادل بتصديه لتسديدة زاحفة من مسافة قريبة لفورسبرغ (58)، ورد ياكوب مودير بتسديدة من خارج المنطقة بين يدي الحارس (63).

ووجه زيلينسكي الضربة القاضية للسويد عندما استغل خطأ للمدافع ماركوس دانييلسون فخطف الكرة منه وتوغل وتابعها الى يسار الحارس (72).

ودخل زلاتان البالغ 40 عاماً في آخر عشر دقائق، لكن مهاجم ميلان الإيطالي العائد من إصابة لم يكن قادراً على تغيير المجريات، ليخفق في خوض المونديال مرة ثالثة بعد 2002 و2006.

© 2022 AFP