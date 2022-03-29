جراحة جديدة لإدين هازار في الكاحل

بيار-فيليب ماركو ا ف ب/ارشيف

مدريد (أ ف ب) – خضع الجناح البلجيكي إدين هازار لجراحة جديدة في كاحله الأيمن، وفق ما أعلن ناديه ريال مدريد الإسباني الثلاثاء.

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وقام الأطباء بإزالة صفيحة معدنية في كاحل هازار كانت قد زُرعت في آذار/مارس 2020 لمساعدة البلجيكي على وضع حد لمشاكل إصابته في إسبانيا.

من المتوقع أن يبتعد عن الملاعب لمدة شهر على أقل تقدير، مما يعني أنه سيغيب عن مباراتي ريال مدريد في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد ناديه السابق تشلسي الإنكليزي.

وجاء في بيان للنادي الملكي "خضع لاعبنا إدين هازار لجراحة ناجحة اليوم (...) لإزالة صفيحة معدنية لالتحام العظام في المشبك الايمن".

وعانى هازار من ثلاث سنوات مخيّبة في العاصمة الاسبانية منذ انتقاله من لندن مقابل 160 مليون يورو (177 مليون دولار) في العام 2019.

لعب ثماني دقائق فقط في مبارتي الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جرمان الفرنسي، فيما بقي على مقاعد البدلاء في الخسارة برباعية نظيفة في الكلاسيكو ضد الضيف برشلونة في الليغا قبل النافذة الدولية.

يمتد عقد ابن الـ31 عامًا حتى 2024 مع ريال الذي يفكر في التخلي عن خدماته الصيف المقبل مع احتمال عودته الى الدوري الانكليزي.

© 2022 AFP