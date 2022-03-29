دورة ميامي: مدفيديف الى ربع النهائي وعلى بعد فوز من العودة الى صدارة التصنيف

ميغين بريغز غيتي/ا ف ب

الروسي دانييل مدفيديف على بعد فوز من العودة الى صدارة التصنيف

ميامي (أ ف ب) – بلغ الروسي دانييل مدفيديف الدور ربع النهائي من دورة ميامي للماسترز في كرة المضرب، بفوزه الثلاثاء على الاميركي يانسون بروكسبي 7-5، 6-1 ليصبح على بعد فوز من استعادة صدارة التصنيف العالمي.

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وعاد وصيف أستراليا المفتوحة من تأخر 3-5 في المجموعة الاولى للفوز بعشرة أشواط من آخر 11 ويحسم المباراة بعد 80 دقيقة.

قال بعد الفوز "لم يكن الامر سهلا في البداية ولكنه عندما لم يترجم فرصتين للكسر، نجحت في إيجاد الزخم ولعبت أفضل وتفوقت عليه".

ويلعب مدفيديف في دور الثمانية مع البولندي هوبرت هوركاش حامل اللقب او الجنوب إفريقي لويد هاريس.

وفي حال فوزه في المباراة المقبلة، سيعود الى صدارة التصنيف التي ارتقى اليها لمدة أسبوعين فقط قبل أن يخسرها لصالح الصربي نوفاك ديوكوفيتش مطلع الاسبوع الفائت.

كما بلغ الألماني ألكسندر زفيريف، الرابع عالميًا، ربع النهائي على حساب الاسترالي تاناسي كوكيناكيس 6-4، 6-4 ليبقى على المسار الصحيح نحو لقب أول هذا العام.

قال بعد الفوز "إنه في الدور الرابع لسبب واضح، لذا أنا سعيد أن أبلغ الدور المقبل. فزت بأول لقب ماسترز لي هنا وبلغت الدور ربع النهائي للمرة الاولى، لذا هذه الدورة دائمًا كانت جيدة بالنسبة لي".

ويلعب الالماني تاليًا مع النروجي كاسبر رود، الثامن عالميًا، الفائز على البريطاني كاميرون نوري 6-3، 6-4.

وكما عادته، دخل الاسترالي المشاغب كيريوس في شجار مع الحكم البرازيلي كارلوس برنانديش وحطم مضربه في طريقه للخسارة امام الايطالي يانيك سينر المصنف الحادي عشر عالميًا 7-6 (7/3)، 6-3.

ودخل الأسترالي في حرب كلامية مع الحكم استمرت لفترات متقطعة بعد أن تعطّل جهاز الاتصال اللاسلكي لبرنارديش خلال أحد التبادلات في المجموعة الأولى.

الاسترالي نيك كيريوس يحطم مضربه خلال مباراته في الدور ثمن النهائي من دورة ميامي للماسترز في 29 آذار/مارس 2022 مايكل ريفز غيتي/ا ف ب

وصف كيريوس الحكم بـ"المهرج" قبل أن يتابع "هذه واحدة من أكبر البطولات وأنتم لا تستطيعون القيام بعملكم. إنه أمر محرج"، مضيفًا "أنتم تتساءلون لماذا لا يشاهد أحد هذه الرياضة. لأنها أضحوكة".

وتعرّض كيريوس للإنذار بعد أن سُمع وهو يقول كلمات نابية، قبل أن يتعرّض لعقوبة بمنح منافسه نقطة خلال شوط كسر التعادل في المجموعة الاولى لسلوك غير رياضي بعد أن تحدث مع صديق كان جالسًا في المدرجات.

وتعرض لعقوبة أخرى مطلع المجموعة الثانية بعد أن قام بتحطيم مضربه.

ويلتقي سينر في الدور التالي مع الارجنتيني فرانسيسكو سيروندولو الفائز على الاميركي فرانسيس تيافو 6-7 (2-7) و7-6 (7-3) و6-2.

© 2022 AFP