دوري "أن بي إيه": تورونتو يوقف سلسلة انتصارات بوسطن

كيفن كوكس GETTY IMAGES NORTH AMERICA/"غيتي" عبر أ ف ب/ارشيف

تورونتو (كندا) (أ ف ب) – سجّل الكاميروني باسكال سياكام 40 نقطة ليقود تورونتو رابتورز إلى فوز أوقف فيه سلسلة من ستة انتصارات لبوسطن سلتيكس 115-112 بعد التمديد، ضمن منافسات الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة الاثنين.

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واستغلّ سياكام ورابتورز من تشكيلة منقوصة لسلتيكس، لتحقيق فوز حاسم يعزز آمال تورنتو في الحصول على مركز مؤهل إلى الـ"بلاي أوف".

وبهذا الانتصار، بات تورونتو في المركز السادس ضمن ترتيب المنطقة الشرقية، وبنفس أرقام شيكاغو بولز الخامس، بتحقيقه فوزه الثالث والأربعين في مقابل 32 خسارة هذا الموسم، فيما يقبع خلفه كليفلاند كافالييرز سابعاً.

وكان سلتيكس هو الفريق المثالي في الدوري الأميركي للمحترفين مؤخراً، حيث حقق 11 فوزاً في آخر 12 مباراة قبل مواجهة الاثنين.

لكن صفوف بوسطن اهتزت قبيل ذلك مع تأكيد أن لاعب الوسط روبرت وليامس يواجه فترة غياب طويلة بسبب التواء في الركبة اليسرى، إضافة إلى عدم مشاركة جايلن براون وجايسون تاتوم بسبب الإصابة أيضاً.

مهّد ذلك الطريق لسياكام لتولي المسؤولية في "سكوتيابنك أرينا" في تورنتو بإحراز 40 نقطة بالإضافة إلى 13 متابعة وصدتين.

وسجّل كل من فريد فانفليت وأو جي أنونوبي 14 نقطة، فيما أضاف ثاديوس يونج وغاري ترينت جونيور 12 نقطة لكل منهما.

وقال سياكام الذي غاب عن الملاعب لأشهر عدة العام الماضي بعد خضوعه لجراحة في الكتف "كان فوزاً كبيراً للفريق. لقد كانت طريقاً طويلة، لذلك أنا متحمس للعودة إلى العمل الجاد، واللعب بكل ما لدي".

وأضاف "نحن فريق. لدينا عقلية أن الكل حاضر، فقط إذهب إلى هناك وفز بالمباراة".

وتصدر ماركوس سمارت قائمة مسجّلي سلتيكس برصيد 28 نقطة، بينما أنهى غرانت وليامس المباراة مع 17 نقطة.

وبالتالي، فإن خسارة بوسطن تعني أن ميامي هيت استعاد صدارة المنطقة الشرقية بفوزه 123-100 على ساكرامنتو كينغز في فلوريدا.

© 2022 AFP