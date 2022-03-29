طهران: هدنة الحوثيين "رسالة قوية" لإنهاء الحرب في اليمن

محمد حويس ا ف ب

تجمع مؤيد للحوثيين في صنعاء في 7 آذار/مارس 2022

طهران (أ ف ب) – أكدت إيران الثلاثاء أن مبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنها المتمردون الحوثيون في اليمن تمثل "رسالة قوية" لوضع حد للحرب المستمرة منذ 7 سنوات في هذا البلد حيث أودت بحياة مئات آلاف الأشخاص.

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أعلن الحوثيون السبت هدنة "لثلاثة أيّام"، غداة شنهم سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على أهداف في المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفاً لدعم الحكومة اليمنية.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان أنّ الخطة التي قدّمها الحوثيون "تتضمن رسالة قوية لإنهاء الحرب وتسوية الأزمة اليمنية سياسياً".

وأضاف "إذا تم التفاعل مع خطة وقف إطلاق النار بجدية وإيجابية (من قبل التحالف بقيادة الرياض) يمكن أن تشكل أرضية جيدة لإنهاء هذه الحرب".

حذر زعيم المتمردين الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي الإثنين التحالف العسكري بقيادة السعودية من "تفويت" فرصة وقف إطلاق النار.

وقال "ليس أمامهم مجال ليسلموا من الضربات إلا بالتوقف عن العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال" في اليمن.

وتدّخل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عام 2015 لدعم الحكومة المعترف بها دولياً، بعدما استولى الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة صنعاء في العام السابق.

وأعرب خطيب زاده عن أمله بأن "نشهد نهاية للصراع والمصالحة الوطنية في اليمن عشية شهر رمضان المبارك (الذي يبدأ نهاية الأسبوع)، من خلال إعطاء الأولوية للقضايا الإنسانية وعملية تبادل الأسرى".

الجمعة، شنّ المتمردون سلسلة هجمات استهدفت المملكة وتسبّبت بحريق ضخم في خزانين نفطيين في جدة. وفي اليوم التالي عرضوا مبادرة وقف إطلاق نار. ولم يعلق التحالف بعد على الإعلان لكنه شنّ بعد ساعات منه ضربات جوية في اليمن.

© 2022 AFP