هولندا وألمانيا تتعادلان وديًا في أمستردام

إينا فاسبندر ا ف ب

ستيفن بيرخفاين يحتفل بتسجيله هدف التعادل في ودية ضد ألمانيا على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام في 29 آذار/مارس 2022

امستردام (أ ف ب) – تعادل المنتخب الألماني مع مضيفه الهولندي 1-1 على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام الثلاثاء، في مباراة ودية في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر نهاية العام.

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وتقدم المانشافت عبر توماس مولر في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول (45+1)، فيما عادل ستيفن بيرخفاين للطواحين بعد 10 دقائق من نزوله بديلا (68).

قال حارس وقائد ألمانيا مانويل نوير "في طريقنا الى قطر، يجب أن نستغل كل مباراة دولية وهذه المباراة كانت مفيدة".

وتابع "لقد كنا جيدين لفترات طويلة والامر الاهم ان الفريق على المسار الصحيح".

وبعدما حقق المدرب هانزي فليك ثمانية انتصارات من ثماني مباريات منذ توليه دفة تدريب ألمانيا في أيلول/سبتمبر الماضي، خرج متعادلا في أول مباراة يخوضها ضد منتخب كبير.

قال بعد المباراة "أريد أن أثني على فريقي، تمتعنا بالشجاعة وكنا واثقين من أنفسنا".

في أبرز الوديات الاخرى، فازت فرنسا بطلة العالم على ضيفتها جنوب إفريقيا برباعية نظيفة، وإيطاليا على مضيفتها تركيا 3-2 في مباراة بين منتخبين ودّعا الخميس الملحق الاوروبي المؤهل الى كأس العالم، وإسبانيا بخماسية نظيفة على أرضها ضد إيسلندا وإنكلترا 3-صفر على ملعب ويمبلي أمام ساحل العاج وبلجيكا بالنتيجة ذاتها ضد ضيفتها بوركينا فاسو.

© 2022 AFP