ترامب يدعو بوتين الى الكشف عن معلومات حول نجل بايدن

سول لوب ا ف ب/AFP/ارشيف

واشنطن (أ ف ب) – دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الثلاثاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يخوض حربا في أوكرانيا، الى الكشف عن أي معلومات مسيئة قد تكون لديه بشأن هانتر نجل الرئيس جو بايدن.

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يعود الرئيس السابق بذلك الى اتهامات كررها عدة مرات خصوصا خلال حملته للانتخابات الرئاسية عام 2020 ونفاها هانتر.

كان هانتر بايدن هدفا منتظما لدونالد ترامب. انتقد معسكر الرئيس السابق نجل بايدن تكرارا بان له مصالح اقتصادية في أوكرانيا والصين في وقت كان والده نائبا للرئيس السابق باراك اوباما (2009-2017).

وفي مقابلة بثت الثلاثاء خلال برنامج على "Real America's Voice"، أكد ترامب ان زوجة رئيس بلدية لموسكو قدمت 3,5 مليون دولار لهانتر بايدن و"عائلته".

وقال ترامب "هذا كثير من المال. أعطته 3,5 مليون دولار وأعتقد ان بوتين قد يكون لديه الرد على هذا الأمر. أعتقد أن عليه كشفه علنا".

وأضاف الرئيس السابق في هذه المقابلة التي أجريت بحسب المقدمين، في منزله في فلوريدا، "أعتقد أنه علينا معرفة هذا الرد".

سبق ان سأل ترامب الرئيس الأميركي الحالي خلال مناظرة قبل الانتخابات الرئاسية "لماذا، وبدافع الفضول، قدمت زوجة رئيس بلدية موسكو 3,5 مليون دولار لابنك".

ورد الديموقراطي "هذا غير صحيح".

لطالما أكد ترامب لكن بدون تقديم أدلة ان هانتر تلقى المال من إيلينا باتورينا زوجة رئيس بلدية موسكو الراحل يوري لوزكوف في محاولة لكسب ود جو بايدن.

وكان ترامب اتهم في الماضي جو بايدن بانه عمل من أجل إقالة مدع أوكراني لحماية شركة غاز تدعى "بوريسما" من ملاحقات بتهم فساد حين كان نجله هانتر عضوا في مجلس إدارة المجموعة.

هذه "القضية الأوكرانية" أدت الى إطلاق إجراء عزل تاريخي بحق دونالد ترامب، بعدما واجه اتهامات من قبل المعارضة الديموقراطية بانه استغل مهامه الرئاسية عبر ممارسة ضغط على أوكرانيا لكي تحقق حول منافسه السياسي والأنشطة التجارية لابنه.

قام مجلس الشيوخ في نهاية المطاف بتبرئته.

ايبا/نور/لين

© 2022 AFP