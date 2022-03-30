تصفيات مونديال 2022: البيرو إلى الملحق على حساب كولومبيا وتشيلي

ارنستو بينافيديس ا ف ب

لاعب البيرو جانلوكا لابادولا يحتفل بتسجيله هدف التقدم في مرمى الباراغواي خلال تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، في ليما في 29 آذار/مارس 2022

ريو دي جانيرو (أ ف ب) – حجز منتخب البيرو بطاقته إلى الملحق الدولي بعد فوزه على ضيفه الباراغواي 2-صفر الثلاثاء ليحتل المركز الخامس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة الاخيرة من المجموعة الموحدة لتصفيات قارة أميركا الجنوبية لكرة القدم المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

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ورفعت البيرو التي احتاجت للفوز بغض النظر عن باقي النتائج رصيدها إلى 24 نقطة في المركز الخامس المؤهل للملحق، متقدمة بفارق نقطة عن كولومبيا الفائزة على مضيفتها فنزويلا 1-صفر، فيما خسرت تشيلي أمام ضيفتها الأوروغواي صفر-2 لتحتل المركز السادس برصيد 19 نقطة.

وكانت منتخبات البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والإكوادور حجزت قبل هذه الجولة البطاقات الأربع المؤهلة مباشرة إلى العرس الكروي في قطر، في حين ستخوض البيرو ملحقاً دولياً للمرة الثانية توالياً مع الفائز من الملحق الآسيوي بين أستراليا ثالثة المجموعة الثانية والامارات ثالثة المجموعة الأولى.

ويأمل منتخب البيرو أن يلحق بركب المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم على غرار ما فعل قبل أربعة أعوام عندما فاز على نيوزيلندا 2-صفر في الملحق.

في ليما، افتتح جانلوكا لابادولا المولود في إيطاليا التسجيل لأصحاب الأرض بعد 5 دقائق من صافرة البداية، قبل أن تصد العارضة كرة الباراغوياني سيباستيان فيريرا.

وضاعف يوشيمار يوتون النتيجة للبيرو في الدقيقة 42 اثر تمريرة عرضية من إديسون فلوريس.

في المقابل، فوت المنتخب الكولومبي فرصة خوض الملحق برغم عودته إلى سكة الانتصارات وهز الشباك بعد سلسلة من 7 مباريات توالياً لم يصل خلالها إلى مرمى منافسيه.

وسجل خاميس رودريغيس هدف بلاده الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد ارتكاب مدافع فنزويلا رونالد هرنانديس خطأ على رافايل بوري.

وفشل منتخب التشيلي في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية توالياً، في معادلة صعبة احتاج خلالها لخسارة البيرو وكولومبيا والفوز على الأوروغواي للاحتفاظ ببريق أمل.

غير أن الثنائي مهاجم أتلتيكو مدريد الاسباني لويس سواريس (79) وخط وسط القطب الثاني للعاصمة ريال فيديريكو فالفيردي (90) قضيا على آمال تشيلي.

وبهذا الفوز، تقدمت الاوروغواي للمركز الثالث برصيد 28 نقطة بفارق نقطتين عن الإكوادور المتعادلة مع ضيفتهاالأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي 1-1.

وحققت البرازيل من دون نجمها نيمار الموقوف رقماً قياسياً جديداً في عدد النقاط في تصفيات قارة أميركا الجنوبية بفوزها على بوليفيا 4-صفر.

ورفع رجال المدرب تيتي رصيدهم في الصدارة إلى 45 نقطة من 14 فوزاً و3 تعادلات، أكثر بنقطتين من الرقم القياسي السابق للأرجنتين بقيادة مدربها مارسيلو بييلسا خلال تصفيات مونديال 2002.

بور-بك/د ح

© 2022 AFP