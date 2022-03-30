حضور جماهيري قياسي في مباراة كرة قدم للسيدات

تأهلت سيدات برشلونة إلى نصف نهائي المسابقة الأوروبية، بعد الفوز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 8-3 على سيدات "الملكي" جوزيب لاغو ا ف ب/ا ف ب

برشلونة (أ ف ب) – شهدت مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات حضوراً جماهيرياً قياسياً في مباراة كرة قدم نسائية بلغ 91 ألفاً و553 مشجعاً، خلال فوز برشلونة على ريال مدريد 5-2 على ملعب كامب نو الأربعاء.