دورة ميامي: أوساكا إلى نصف النهائي لملاقاة بنتشيتش

مايكل ريفز غيتي/غيتي عبر ا ف ب

ميامي (أ ف ب) – تابعت اليابانية ناومي أوساكا عروضها القوية في دورة ميامي لكرة المضرب، إحدى دورات الألف لرابطة "دبليو تي أيه"، وحجزت مقعدها إلى نصف النهائي بفوزها الساحق الثلاثاء على الأميركية دانييل كولينز 6-2 و6-1.

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ويبدو أن أوساكا وضعت خلفها مشاركتها المخيبة في دورة إنديان ويلز حيث انتهى مشوارها عند الدور الثاني على يد الروسية فيرونيكا كودرميتوفا ما أدى الى تعرضها للسخرية من قبل أحد المتفرجين.

قالت أوساكا عقب فوزها متحدثة عن كولينز التي بدا أنها تعاني من إصابة في رقبتها ومن عدوى "آمل في أن تكون بخير".

وتابعت اليابانية التي ضربت 12 ارسالاً ساحقاً واحتاجت إلى ساعة للتغلب على منافستها "كانت هذه أول مباراة لي ليلية، لذا لم أكن أعرف كيف ستكون الظروف لكني كنت بخير والجماهير كانت رائعة".

وما زالت اليابانية التي تراجعت في تصنيف المحترفات الى المركز 77 بعد غيابها لفترة طويلة عن الموسم الماضي بسبب المشاكل النفسية، تبحث عن لقبها الأوّل منذ تتويجها في أوئل 2021 بلقبها الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة والرابع في الغراند سلام.

من ناحيتها، ستعود كولينز إلى المراكز العشرة الأولى مع صدور التصنيف العالمي للاعبات المحترفات الاثنين، بعدما سبق لها أن دخلت نادي اللاعبات العشر الاوليات اثر وصولها إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في وقت سابق من هذا العام.

وضربت أوساكا موعداً في نصف النهائي مع السويسرية بيليندا بنتشيتش التي سحقت بدورها الاسترالية داريا سافيل 6-1 و6-2.

وعن مباراتها المرتقبة أمام اليابانية، قالت بينسيتش المصنفة 28 عالمياً والمتوجة بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي "لعبت بمواجهة أوساكا سابقاً، لذلك أعرف شعور اللعب ضدها".

وأضافت "أنا سعيدة لأنني حققت نتيجة رائعة هنا وكل شيء آخر هو مكافأة. سأستمتع وأبذل قصارى جهدي".

© 2022 AFP