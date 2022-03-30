دوري "أن بي ايه": باكس يحسم قمة منطقة الشرقية وليكرز يسقط مجدداً

تيم نواتشوكو غيتي/غيتي عبر ا ف ب

سجل نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 40 نقطة خلال الفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في فيلادلفيا في 29 آذار/مارس 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – حسم ميلووكي باكس قمة المنطقة الشرقية بفوزه على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بفارق نقطتين 118-116 في مباراة سجل خلالها اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 40 نقطة لحامل اللقب الثلاثاء ضمن الدوري الاميركي لكرة السلة للمحترفين، فيما سقط لوس أنجليس ليكرز مجدداً بخسارته أمام دالاس مافريكس 110-128 لتتضاءل حظوظه بخوض الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية.

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وبدوره، حسم أنتيتوكونمبو صراعه الشخصي مع الكاميروني جويل إمبيد في لحظة ساحرة بعدما تمكن من صد كرة الأخير قبل ثانيتين من نهاية اللقاء، كما أضاف إلى نقاطه 14 مرتدة و6 مرتدات، فيما سجل نجم سفنتي سيكسرز 29 نقطة إلى 14 مرتدة و7 تمريرات حاسمة.

وهي الخسارة الثانية توالياً لسفنتي سيكسرز بعد سقوطه أمام فينيكس صنز، ليتراجع للمركز الرابع مع 46 فوزاً مقابل 29 خسارة خلف بوسطن سلتيكس (47-29)، فيما حقق باكس صاحب المركز الثاني فوزه الـ 47 هذا الموسم مقابل 28 هزيمة.

في المنطقة الغربية وفي دالاس، مُني ليكرز بخسارته الثالثة توالياً اثر سقوطه أمام مافريكس.

وخاض بطل موسم 2020 المباراة من دون نجميه ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس للاصابة، فلم يتمكن من مقارعة تفوق السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي حقق "تريبل-دابل" مع 34 نقطة و12 مرتدة ومثلها تمريرات حاسمة.

تأخر ليكرز عند الاستراحة 56-82 وكاد يحطم رقماً سلبياً يعود لعام 1956 عندما سجل غريمه التقليدي بوسطن سلتيكس في سلته 83 نقطة قبل الاستراحة.

وبهذه الخسارة، تراجع ليكرز للمركز الحادي عشر خلف سان أنتونيو سبيرز العاشر مع السجل ذاته (31 فوزاً مقابل 44 هزيمة)، لتتضاءل آماله في حجز المركز الأخير الذي يسمح بخوض الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".

وعبّر فرانك فوغيل مدرب ليكرز عن أسفه بعد الخسارة، قائلاً "لم نلعب بشكل جيد في جميع أرجاء الملعب".

وفي مباريات أخرى، فاز لوس أنجليس كليبرز الذي استعاد نجمه بول جورج (34 نقطة) بعد ثلاثة أشهر من الغياب بسبب الاصابة على يوتا جاز 121-115، وبروكلين نتس على ديترويت بيستونز 130-123، فيما خسر واشنطن ويزاردز أمام ضيفه شيكاغو بولز 94-107.

© 2022 AFP